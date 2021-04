Die neue Kaldewei Waschtisch-Schale MING aus nachhaltiger Stahl-Emaille erhält den iF Design Award 2021. Bildquelle: Kaldewei

Die MING Waschtisch-Schale aus Kaldewei Stahl-Emaille überzeugt durch ihre filigrane Silhouette und eine makellos glasierte Oberfläche. Für das richtungsweisende wie hochwertige Design des Modells ist Kaldewei jetzt mit dem renommierten iF Design Award 2021 ausgezeichnet worden. Der Premiumhersteller konnte die Jury des Design-Preises mit einem unverwechselbaren Produktprofil überzeugen, das auf so einzigartige Weise Tradition und Moderne mit absoluter Materialqualität in nachhaltiger Stahl-Emaille verbindet.

Die exquisite MING Schale von Kaldewei besticht durch elegante Linien, eine große Innentiefe sowie einem zarten, filigranen Rand. Ihre traditionellen Konturen sind inspiriert von chinesischen Ming-Vasen und werden aus langlebiger Stahl-Emaille gefertigt. Dieses Material ist zu 100 Prozent kreislauffähig und daher besonders nachhaltig.

Ob für ein klassisch schlichtes Bad oder experimentelle Orte – die Eleganz von MING mit ihrer konvex geschwungenen Silhouette lässt Raum für Visionen, die das Bad zu einem sinnlichen Rückzugsort machen. Ein leicht zu reinigendes Finish, der Kaldewei Perl-Effekt, ist Standard bei allen MING-Schalen. Erhältlich sind die Modelle in lavaschwarz matt, schwarz, alpinweiß glänzend und alpinweiß matt.