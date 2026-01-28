In einem richtungsweisenden Sanierungsprojekt hat Kaldewei zusammen mit dem 25hours Hotel Bikini Berlin gezeigt, wie Kreislaufwirtschaft im Projektgeschäft erfolgreich funktionieren kann. Für das außergewöhnliche Refurbishment-Konzept hat der Westfälische Premium-Badhersteller nun den Deutschen Nachhaltigkeitspreis (DNP) 2026 erhalten. Die Ehrung fand jüngst im Rahmen des DNP-Kongresses Anfang Dezember in Düsseldorf statt.

Der DNP würdigt das Zusammenspiel von Produktaufbereitung und Kreislaufwirtschaft und hebt insbesondere Kaldeweis innovative Verbindung von Langlebigkeit und Produktdesign in einem Segment hervor, das bislang vorrangig auf den Einbau neuer Produkte setzte.

„Mit der Wiederaufbereitung von Duschflächen und Badewannen aus Stahl-Emaille schafft Kaldewei neue Maßstäbe für einen nachhaltigen Sanierungsansatz im Projekt- und Objektgeschäft und sendet ein starkes Signal für ein Umdenken in der Bau- und Sanierungsbranche“, resümiert die Jury rund um Professor Dr. Michael Braungart, der den Preis an Kaldewei Executive Board Member Roberto Martinez persönlich übergab.

Das Projekt im 25hours Bikini Berlin demonstriere laut Begründung beispielhaft, wie industrielle Prozesse genutzt werden können, um Cradle-to-Cradle-Prinzipien im großen Maßstab umzusetzen und neue Standards für eine nachhaltige Modernisierung zu etablieren.

Statt die bestehenden Produkte im Zuge der Modernisierung zu entsorgen, wurden diese demontiert, an den Hersteller zurückgeführt und in einem mehrstufigen industriellen Prozess umfassend erneuert. Anschließend kamen sie als vollwertige, hochwertige Refurbished-Produkte erneut im Hotel zum Einsatz. Gegenüber der Neuproduktion konnten so rund 65 Prozent der CO₂-Emissionen eingespart und erhebliche Mengen an Primärrohstoffen geschont werden.

„Diese Auszeichnung bestätigt unseren Anspruch, Nachhaltigkeit nicht als Zusatz, sondern als integralen Bestandteil unserer Produktphilosophie zu verstehen“, erklärt Jakob Klingenberg, Key Account Manager Projektmanagement bei Kaldewei. „Das Projekt im 25hours Hotel Bikini Berlin zeigt, dass Kreislaufwirtschaft bereits heute realisierbar ist – wirtschaftlich, hochwertig und mit echtem Mehrwert für alle Beteiligten.“

Seit über einem Jahrzehnt waren im 25hours Hotel Bikini Berlin Badewannen und Superplan-Duschflächen von Kaldewei im Einsatz. Im Rahmen der Sanierung wurden diese zurückgeführt, sandgestrahlt, neu emailliert und technisch weiterentwickelt. Mit der rutschhemmenden Oberfläche KALDEWEI Secure Plus erhielten die Produkte ein zusätzliches Sicherheits-Feature, das sowohl den Hotelgästen als auch dem Betreiber zugutekommt. So wird die Sanierung auch auf Seiten der Hotelleitung als wegweisend bewertet.

Mit der Auszeichnung durch den Deutschen Nachhaltigkeitspreis 2026 rückt Kaldewei einmal mehr seine Rolle als Pionier für nachhaltige Badlösungen in den Fokus und beweist, dass langlebige Produkte aus Stahl-Emaille nicht am Ende ihres ersten Lebenszyklus stehen müssen, sondern durch Upcycling und Refurbishment sogar optimiert in eine zweite Nutzungsphase starten können. Kaldewei sieht das Projekt als Benchmark für die Branche – und als Auftakt, die Kreislaufwirtschaft im Sanitär- und Bauwesen künftig noch breiter zu etablieren.