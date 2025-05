Fast drei Jahrzehnte lang stand die Casa Rossa im Sonnenbergviertel von Chemnitz leer. Die Instandsetzung als Wohnimmobilie wurde jedoch nie aufgegeben. Von 2018 bis 2020 haben Annette Fest und Christian Bodensteiner von bodensteiner fest Architekten das Bestandsobjekt behutsam saniert. Für die Badgestaltung fiel die Wahl der Münchener Architekten auf die Badewanne Classic Duo Oval aus der nachhaltig ausgerichteten Luxstainability®-Welt von Kaldewei. Passend zum diesjährigen Titel von Chemnitz als europäische Kulturhauptstadt ist nun ein Buch über das Projekt in dem Gründerzeitviertel erschienen, welches dokumentiert, wie eine behutsame Sanierung durch einen respektvollen Umgang mit dem Bestand gelingen kann.

Für Annette Fest und Christian Bodensteiner standen bei dem Projekt nachhaltige Ansätze und ein ebenso modernes wie hochwertiges Design im Vordergrund. So war die Kaldewei Badewanne Classic Duo Oval für die erfahrenen Architekten ein Perfect Match, da es sich nicht nur um ein vollständig zirkuläres Produkt handelt, sondern den Bädern gleichzeitig ein edles Antlitz verleiht. Die Idee eines demokratischen Luxus, der sinnhaft verführerisches Design mit adäquaten Produkten kombiniert und durch seine Funktion den Nutzer beinahe unendlich lange begeistert, passte hervorragend ins Gesamtkonzept. Die Architekten interessierte vor allem, mit welch einfachen Mitteln es möglich ist, die Bausubstanz weitestgehend beizubehalten oder wiederzuverwenden, ihre Qualitäten herauszuarbeiten und dennoch das Gebäude in die heutige Zeit zu transformieren. Die Einsparung von grauer Energie und CO2 war dabei ebenso Leitgedanke wie das Erhalten und Herausarbeiten der vorhandenen baukulturellen Qualitäten.

Im Zuge des Deckenaustauschs wurden die einst vom Zwischenpodest des Treppenhauses zugänglichen Toiletten in die jeweiligen Wohnungen integriert und ihre Decken auf das Niveau der Wohnräume angehoben. In den neuen Bädern überzeugen die Classic Duo Oval-Badewannen von Kaldewei aus kreislauffähiger Stahl-Emaille. Ihre puristische Gestaltung und zeitlose Eleganz verleihen den neuen Bädern eine klare, ausgewogene Ästhetik. Mit zwei identischen Rückenschrägen laden sie auch zum gemeinsamen Baden ein. Durch raumhohe Fenster eröffnet sich beim Baden ein Blick in die Baumkrone des Ahorns und auf das üppige Hinterhofgrün – und schafft so ein entspannt-luxuriöses Spa-Ambiente inmitten naturnaher Umgebung. Die Gestaltung der Bäder unterstreicht schlüssig das nachhaltig ausgerichtete Gesamtkonzept der Sanierung, das bereits mehrfach ausgezeichnet wurde, u.a. mit dem Fritz Höger Preis 2020 in Bronze und dem Heinze-Award 2020.

Das jüngst erschienene Buch zur Casa Rossa Chemnitz wendet sich detailreich und dennoch leicht verständlich an Fachleute der Immobilien- und Baubranche sowie an alle, die sich für Baukultur und neue Wege des Bestandserhalts interessieren. Mit Gedanken zum Stellenwert von Gestaltqualität, zum Einfachen Bauen im Bestand und zur Kreislaufwirtschaft hilft die Publikation, Baukultur in die Breite zu tragen. Und das im Kulturhauptstadtjahr Chemnitz 2025.

Informationen zum Buch

Casa Rossa Chemnitz

Ein Beitrag nachhaltiger Baukultur

Herausgegeben von bodensteiner fest

Mit Beiträgen von Bgm. Michael Stötzer, Maria Meinel, David Kasparek, Sabine Hausmann und Martin Neubert, Katharina Lichtner, Annette Fest und Christian Bodensteiner u.a.

Deutsch / Englisch, 228 Seiten, 248 Fotos, 32 Pläne

17 x 26 cm, Softcover, 2025

Deutscher Architektur Verlag

ISBN 978-3-946154-90-7

58€