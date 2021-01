Kai Guggenmoser absolvierte seine Ausbildung zum Anlagenmechaniker im elterlichen Fachhandwerksbetrieb. Nach seinem erfolgreichen Abschluss als Techniker wünschte er sich einen „Perspektivenwechsel“. Daher begann er im Jahr 2017 seine Tätigkeit als Mitarbeiter in der Technik bei dem industriellen Hersteller KaMo.

Der Perspektivenwechsel kommt ihm in seinem täglichen Alltag zugute. „Immer wieder gilt es, Fragen zu klären, die den Fachhandwerker und Planungsbüros bewegen und die über verschiedene Stellen an mich herangetragen werden,“ erklärt Kai Guggenmoser. So steht er z. B. in regelmäßigem Kontakt mit Fachleuten aus dem After-Sales-Team und mit Planern. Erfahrungen, die vor Ort gesammelt werden, finden direkte Einbindung in die Bearbeitung von laufenden Prozessen - „Aus der Praxis für die Praxis!“

„Unser umfangreiches Produktportfolio und die ständige Weiterentwicklung unserer Produkte, z. B. das Update von KaMo-CAD oder die Entwicklung der vollelektronischen Wohnungsstation Combi Port E freuen mich besonders.

So können wir dem Kunden entsprechend seines individuellen Bedarfs die passende Unterstützung zukommen lassen.“