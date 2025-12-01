Auf der Baustelle macht jedes Detail den Unterschied. Wenn es darum geht, effiziente, zuverlässige und auch ästhetisch anspruchsvolle Sanitäranlagen zu realisieren, ist es entscheidend, auf Lösungen zählen zu können, die den Anforderungen von Fachleuten gerecht werden.

Das K4.0-Set von TECO erfüllt diese Anforderungen mit einem Unterputzsystem für die doppelte Absperrung von Warm- und Kaltwasser, DVGW-zertifiziert, das eine schnelle Installation, konstante Leistung über die Zeit und ein minimalistisches Design vereint, ideal auch für sichtbare Installationen.

Schnelle Installation, ordentliches Ergebnis

Das K4.0-Set wurde entwickelt, um die Arbeit der Installateure zu vereinfachen. Es wird vormontiert in einer Sandwichbox mit integrierter Wasserwaage und druckbasierter Befestigung der Kugelhähne geliefert, wodurch die Montagezeiten deutlich reduziert werden.

Das Set ist in zwei Ausführungen erhältlich:

mit Gewindeanschluss ,

, oder mit FASTEC®-Verbindung, dem TECO-System für schnelle, sichere und werkzeuglose hydraulische Anschlüsse.

Antiblockier-Kugelhähne: Leistung, die dauerhaft überzeugt

Die beiden Absperr-Kugelhähne des K4.0-Sets sind mit einer Soft-Turn-Antiblockier-Technopolymer-Kugel mit vollem Durchgang ausgestattet und gewährleisten:

Leichtgängige Betätigung , auch nach langen Stillstandszeiten.

, auch nach langen Stillstandszeiten. Vollen Durchgang mit Durchflussleistungen gemäß EN 806-2.

mit Durchflussleistungen gemäß EN 806-2. Hohe Beständigkeit gegen Abrieb und Chlor .

. Kein Wasserstau , gemäß DVGW W570, für eine höhere Hygiene der Anlage.

, gemäß DVGW W570, für eine höhere Hygiene der Anlage. Top Entry Absperrgruppe, vollständig von oben entnehmbar für Wartungsarbeiten.

Eine elegante und dezente Optik, auch für sichtbare Installationen

Das einzige sichtbare Element ist die Abdeckblende, mit schlichtem, modernem Design, erhältlich in vier eleganten Ausführungen:

Schwarz Soft Touch,

Weiß,

Hochglanz verchromt,

Silberfarben.

Ein Detail, das K4.0 auch bei sichtbaren Installationen in modernen Wohnräumen und bei Renovierungen zur idealen Wahl macht.

Das K4.0-Set verkörpert vollständig die Philosophie von TECO: Installateuren zuverlässige, zertifizierte und einfach zu installierende Lösungen zu bieten, ohne auf eine hochwertige Ästhetik zu verzichten.

Zuverlässigkeit über die Zeit

Einfache Montage

Design passend für jede Umgebung

DVGW-Zertifizierung für Sicherheit und Qualität

Möchten Sie mehr erfahren? Kontaktieren Sie uns, wir stehen Ihnen gerne zur Verfügung.