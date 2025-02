Die K4 Serie Kugelhähne von TECO stehen für Exzellenz in der Absperrung von Warm- und Kaltwasser und vereinen raffiniertes Design, einfache Installation und hohe Effizienz. DVGW-zertifiziert, sind diese Kugelhähne für sichtbare Installationen in jedem Bereich des Hauses konzipiert und bieten eine elegante ästhetische Ausführung dank der Abdeckplatten, die in vier Oberflächen erhältlich sind: Soft-Touch Schwarz, Weiß, Hochglanz-Chrom und Silber.

Die Serie umfasst drei Modelle, die auf unterschiedliche Bedürfnisse abgestimmt sind:

K4.0: Kit mit doppelter Absperrung für den Unterputz.

K4.1: Kit mit einer einzelnen Absperrung und "U"-förmigem Ein- und Ausgang.

K4E: Kit mit einer einzelnen Absperrung und einer motorisierbaren Armatur, die eine Fernsteuerung der Wasserabsperrung über den E100-Aktuator ermöglicht.

Die Installation wird durch den vorgefertigten Sandwich-Box und das FASTEC®-Verbindungssystem erleichtert, das schnelle und sichere hydraulische Anschlüsse ohne den Einsatz von Werkzeugen ermöglicht.

Die Kugelhähne sind mit einer verschleißfesten Anti-Blockier-Kugel ausgestattet, die eine optimale Funktionsweise auch nach längeren Stillstandszeiten gewährleistet. Darüber hinaus verhindern sie Wasserstau und reduzieren das Risiko von Bakterienwachstum, wodurch höchste Zuverlässigkeit im Laufe der Zeit gewährleistet wird.

