In modernen Sanitäranlagen erfordert die Wasserabsperrung Lösungen, die Ordnung, kurze Installationszeiten und hohe Anwendungsflexibilität gewährleisten. Ob Neubau oder Renovierung, Unterputzlösungen müssen heute technische Funktionalität mit einer sauberen ästhetischen Integration verbinden.

Aus diesem Grund vereinen die Unterputz-Kugelhähne der Serie K4 von TECO Zuverlässigkeit, einfache Installation und ein klares Design, das sich auch für sichtbare Installationen eignet. Die Kugelhähne sind DVGW-zertifiziert und garantieren Qualität sowie Konformität mit den geltenden Normen.

Flächenbündiges Design und ästhetische Integration

Ein besonderes Merkmal der Serie K4 ist die hohe gestalterische Qualität.

Außen ist lediglich die flächenbündige Abdeckblende sichtbar, die in vier Ausführungen erhältlich ist:

Schwarz Soft Touch,

Weiß,

Hochglanz verchromt,

Silberfarben.

So lassen sich die Kugelhähne dezent und harmonisch in jeden Einrichtungsstil integrieren und auch in Wohnbereichen sichtbar installieren.

Drei Lösungen für unterschiedliche Anforderungen

Die Serie umfasst drei Modelle, die auf verschiedene Installationsanforderungen ausgelegt sind:

K4.0: Einbaukit mit doppelter Absperrfunktion;

K4.1: Einzelabsperrung mit U-förmigem Zu- und Ablauf;

K4E: Einzelabsperrset mit motorisierbarem Kugelhahn, kombinierbar mit dem elektrischen Stellantrieb E100 und integrierbar in Smart-Home-Systeme.

Schnelle und ordentliche Installation

Die Kugelhähne werden mit einer vormontierten Sandwichbox geliefert, die die Montage beschleunigt und ein präzises sowie sauberes Montageergebnis ermöglicht.

Die Kugelhähne sind sowohl mit Gewindeanschlüssen als auch mit dem FASTEC®-System von TECO erhältlich – einer werkzeuglosen Verbindungstechnik für eine sichere und schnelle Montage (K4E ist ausschließlich mit FASTEC®-Anschluss verfügbar).

Leistungsstark und dauerhaft zuverlässig

Die Kugelhähne der Serie K4 sind mit einer verschleißfesten, blockierungsfreien Kugel ausgestattet, die Folgendes gewährleistet:

vollständigen Wasserdurchfluss,

flüssige Bedienung auch nach langen Stillstandszeiten,

auch nach langen Stillstandszeiten, keine Wasserstagnation und damit ein reduziertes Risiko bakterieller Vermehrung.

Eigenschaften, die die Serie K4 zu einer zuverlässigen und langlebigen Lösung für die Unterputz-Wasserabsperrung machen.

Für weitere Informationen zögern Sie nicht, uns zu kontaktieren; wir stehen Ihnen gerne zur Verfügung.