Die Unterputz-Kugelhähne der Serie K4 von TECO sind die ideale Lösung für alle, die eine funktionale, zuverlässige und zugleich elegante Möglichkeit zur Absperrung von Kalt- und Warmwasser suchen. Die DVGW-zertifizierten Produkte vereinen modernes, anspruchsvolles Design mit einfacher Installation und hoher Benutzerfreundlichkeit.

Eleganz trifft Individualität

Das einzige sichtbare Element der K4-Kugelhähne ist die elegante Abdeckplatte, die in vier hochwertigen Ausführungen erhältlich ist: Soft-Touch-Schwarz, Weiß, Hochglanz-Chrom und Silber. Damit lassen sich die Kugelhähne harmonisch in jedes Wohnambiente integrieren – eine Installation sichtbar an der Wand ist problemlos möglich.

Drei Modelle – für jede Anforderung

Die Serie umfasst drei Varianten, um unterschiedlichen Installationsanforderungen gerecht zu werden:

K4.1: Einfache Absperreinheit mit “U”-förmigem Ein- und Auslauf”;

K4E: Einzelabsperrset mit motorisierbarem Kugelhahn für die Fernsteuerung des Wasserflusses über den Aktor E100, kompatibel mit modernen Smart-Home-Systemen.

Einfache Montage, maximale Zuverlässigkeit

Dank des vormontierten Sandwich-Installationskastens gestaltet sich der Einbau besonders einfach. Die Kugelhähne sind sowohl mit Gewindeanschlüssen als auch mit dem FASTEC®-System von TECO erhältlich – einer werkzeuglosen Verbindungstechnik für eine sichere, schnelle Montage. (K4E ist ausschließlich mit FASTEC®-Anschluss verfügbar.)

Alle Modelle sind mit einer verschleißfesten, blockierresistenten Kugel ausgestattet. Diese garantiert einen vollen Durchfluss, zuverlässige Funktion auch nach längerer Nichtbenutzung und verhindert Wasserstagnation – ein wichtiger Beitrag zur Hygiene und Reduzierung von Bakterienwachstum.

Für weitere Informationen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung – kontaktieren Sie uns jederzeit!