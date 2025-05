Im Bereich der Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik präsentiert TECO mit K-BLOC® ein innovatives, modulares Verteilersystem, das speziell dafür entwickelt wurde, Installationen sowohl Aufputz als auch Unterputz effizienter und einfacher zu gestalten.

Schnelle und einfache Montage

Dank der bewährten TECOFIX-Befestigungselemente (Platten, Halterungen und Boxen) sowie der hydraulischen FASTEC®-Verbindung lassen sich K-BLOC®-Module bereits werkseitig vormontieren. Dies ermöglicht eine saubere, professionelle Installation auf der Baustelle und verkürzt die Montagezeiten erheblich.

Vielseitigkeit und Flexibilität

Das umfangreiche Sortiment an Modulen, Verteilern, Ventilen und Fittings erlaubt eine individuelle Anpassung an verschiedenste Anlagenkonzepte. So bietet K-BLOC® für nahezu jedes Einsatzszenario eine maßgeschneiderte Lösung.

Kompaktes Design und hohe Funktionalität

Das kompakte, funktionale Design ermöglicht den Einsatz in Installationsschächten, Technikräumen oder maßgeschneiderten Unterputzlösungen – ohne dabei Kompromisse bei Zugänglichkeit oder Effizienz einzugehen.

Lösungen mit motorisierter Absperrung, Verbrauchserfassung und Verteilertechnik

Beispielhafte Anwendungen:

Box mit motorisierter Absperrung, integrierter Verbrauchserfassung und Verteileranschluss

Sanitärverteiler mit mehrfacher Absperrmöglichkeit, vorbereitet für motorisierte Hauptventile

Mit K-BLOC® bietet TECO eine ganzheitliche und praxisnahe Lösung für die Herausforderungen moderner SHK-Installationen – innovativ, flexibel und zuverlässig.

Für weitere Informationen stehen wir Ihnen jederzeit gerne zur Verfügung.