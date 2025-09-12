Moderne Sanitär-, Heizungs- und Klimaanlagen erfordern kompakte, ordentliche und schnell zu installierende Lösungen. K-BLOC® von TECO erfüllt diese Anforderungen mit einem montierbaren modularen System, das sich auf der Werkbank vormontieren und auf der Baustelle in kürzester Zeit installieren lässt, mit höchster Zuverlässigkeit.

Entdecken Sie unser Demonstrationsvideo.

Modularität und Planungsvielfalt

Dank seiner modularen Struktur, den TECOFIX-Befestigungselementen (Platten, Haltebügeln und Boxen) sowie einer großen Auswahl an Verteilern, Zählern, Kugelhähne und Zubehör ermöglicht K-BLOC® maßgeschneiderte Konfigurationen, sowohl für zentrale Installationen in Technikschächten als auch für sichtbare Installationen in Wohnbereichen.

Modularität wird so zum Synonym für Ordnung, Flexibilität und einfache Wartung.

Zwei Beispiele für Konfigurationen mit K-BLOC: Unterputzinstallation mit motorisierter Absperrung, Ablesesystem und Verteiler (A) und Wandinstallation mit Sanitärverteilergruppe (B).

Vormontage außerhalb der Baustelle: Effizienz und Sicherheit

Mit K-BLOC® können die Komponenten auf der Werkbank, außerhalb der Baustelle, vormontiert werden. Dadurch werden die Montagezeiten vor Ort deutlich reduziert und solide, wiederholbare Verbindungen gewährleistet.

Die FASTEC®-Verbindung ermöglicht schnelle, sichere und werkzeuglose Anschlüsse, eliminiert mechanische Schwachstellen und minimiert das Risiko von Montagefehlern.

Mit FASTEC® genügen zwei einfache Schritte, um eine sichere und stabile hydraulische Verbindung herzustellen:

Das Anschlussstück in den FASTEC®-Sitz einsetzen.

Das Fitting nach unten drücken, um die Dichtheit der Verbindung zu gewährleisten.

Zuverlässigkeit, die bleibt

K-BLOC® integriert Soft Turn Antiblockierkugelhähne, die auch nach Jahren der Inaktivität ihre volle Funktionalität behalten, sowie robuste und stabile TECOFIX®-Befestigungselementen. Das Ergebnis ist eine geordnete, effiziente und langlebige Anlage, die konstant hohe Leistungen garantiert.

Mit K-BLOC® bietet TECO Planern und Installateuren ein praktisches, flexibles und leistungsstarkes System: die ideale Lösung, um die Herausforderungen moderner Baustellen zu meistern, ohne Kompromisse bei Qualität und Sicherheit einzugehen.

👉 Möchtest du mehr über K-BLOC® erfahren? Kontaktieren Sie TECO, um alle Informationen zu erhalten.