Im Mittelpunkt steht die Installation. Mit K-BLOC® haben wir die Lösungen für die Wasserverteilung in modernen Sanitär- und Heizungssystemen aus der Perspektive des Installateurs neu gedacht: ein modulares System, das Platzbedarf, Montagezeit und Fehlerquellen reduziert, ohne Kompromisse bei Qualität und Sicherheit.

Modular, kompakt, maßgeschneidert

Dank seines modularen Aufbaus, der TECOFIX®-Befestigungselemente (Platten, Haltebügel und Boxen) sowie einer breiten Auswahl an Verteilern, Zählern, Kugelhähnen und Zubehör eignet sich K-BLOC® sowohl für zentralisierte Installationen in Technikschächten als auch für Aufputzlösungen in Wohnumgebungen.

Das Ergebnis: ordentliche, flexible und leicht wartbare Anlagen.

Zwei Beispiele für Konfigurationen mit K-BLOC: mit Sanitärverteiler und Hauptabsperrung (A) und Wandinstallation mit Sanitärverteilergruppe (B)

Vormontage off-site: mehr Geschwindigkeit, weniger Fehler

K-BLOC® kann außerhalb der Baustelle vormontiert werden, wodurch die Installationszeit vor Ort deutlich reduziert und stabile, wiederholbare Verbindungen gewährleistet werden.

Der FASTEC®-Hydraulikanschluss ermöglicht schnelle, sichere und werkzeuglose Verbindungen, vermeidet mechanische Probleme und minimiert das Fehlerrisiko.

Mit FASTEC® genügen zwei Handgriffe:

1. den Anschluss in die FASTEC®-verbindung einsetzen,

2. den Befestigungsstift absenken, der die Dichtigkeit der Verbindung gewährleistet.

Zuverlässigkeit, die bleibt

Das System integriert Soft Turn-Antiblockierkugelhähne, die auch nach längerer Inaktivität zuverlässig funktionieren, sowie robuste und stabile TECOFIX®-Befestigungselemente.

Eine Kombination, die sicherstellt hohe und konstante Leistung über die Zeit.

Für den Baustellenalltag konzipiert

K-BLOC® wurde entwickelt, um sich nahtlos in den täglichen Arbeitsablauf zu integrieren: Off-Site-Vormontage, wiederholbare Module, schnelle und kontrollierbare Installation.

Die einfache Montage war während des gesamten Entwicklungsprozesses das Leitprinzip, um das TECO-Know-how direkt in die Hände derjenigen zu übertragen, die täglich an den Anlagen arbeiten.

Wenn Sie ein praktisches, flexibles und leistungsstarkes Wasserversorgungssystem suchen, ist K-BLOC® die richtige Antwort für moderne Baustellen.

Möchten Sie mehr über K-BLOC® erfahren? Kontaktieren Sie uns: unser technisches Team steht Ihnen gerne zur Verfügung.