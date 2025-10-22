K-BLOC® TECO: das Wasserversorgungssystem, das wirklich für Installateure entwickelt wurde
Im Mittelpunkt steht die Installation. Mit K-BLOC® haben wir die Lösungen für die Wasserverteilung in modernen Sanitär- und Heizungssystemen aus der Perspektive des Installateurs neu gedacht: ein modulares System, das Platzbedarf, Montagezeit und Fehlerquellen reduziert, ohne Kompromisse bei Qualität und Sicherheit.
Modular, kompakt, maßgeschneidert
Dank seines modularen Aufbaus, der TECOFIX®-Befestigungselemente (Platten, Haltebügel und Boxen) sowie einer breiten Auswahl an Verteilern, Zählern, Kugelhähnen und Zubehör eignet sich K-BLOC® sowohl für zentralisierte Installationen in Technikschächten als auch für Aufputzlösungen in Wohnumgebungen.
Das Ergebnis: ordentliche, flexible und leicht wartbare Anlagen.
Vormontage off-site: mehr Geschwindigkeit, weniger Fehler
K-BLOC® kann außerhalb der Baustelle vormontiert werden, wodurch die Installationszeit vor Ort deutlich reduziert und stabile, wiederholbare Verbindungen gewährleistet werden.
Der FASTEC®-Hydraulikanschluss ermöglicht schnelle, sichere und werkzeuglose Verbindungen, vermeidet mechanische Probleme und minimiert das Fehlerrisiko.
Mit FASTEC® genügen zwei Handgriffe:
1. den Anschluss in die FASTEC®-verbindung einsetzen,
2. den Befestigungsstift absenken, der die Dichtigkeit der Verbindung gewährleistet.
Zuverlässigkeit, die bleibt
Das System integriert Soft Turn-Antiblockierkugelhähne, die auch nach längerer Inaktivität zuverlässig funktionieren, sowie robuste und stabile TECOFIX®-Befestigungselemente.
Eine Kombination, die sicherstellt hohe und konstante Leistung über die Zeit.
Für den Baustellenalltag konzipiert
K-BLOC® wurde entwickelt, um sich nahtlos in den täglichen Arbeitsablauf zu integrieren: Off-Site-Vormontage, wiederholbare Module, schnelle und kontrollierbare Installation.
Die einfache Montage war während des gesamten Entwicklungsprozesses das Leitprinzip, um das TECO-Know-how direkt in die Hände derjenigen zu übertragen, die täglich an den Anlagen arbeiten.
Wenn Sie ein praktisches, flexibles und leistungsstarkes Wasserversorgungssystem suchen, ist K-BLOC® die richtige Antwort für moderne Baustellen.
Möchten Sie mehr über K-BLOC® erfahren? Kontaktieren Sie uns: unser technisches Team steht Ihnen gerne zur Verfügung.