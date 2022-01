Pressemeldung

Ab sofort werden Jung Pumpen-Produktregistrierungen durch ein weiteres Highlight belohnt. So bekommt jeder SHK-Fachbetrieb für fünf registrierte Produkte eine limitierte Sound Pump geschenkt. Der hochwertige Bluetooth Speaker im Pumpenformat lässt sich mit allen gängigen Smartphones koppeln und sorgt für gute Stimmung auf der Baustelle oder im Büro. Die Aktion läuft bis Ende 2023.

Die SOUND PUMP

Die Sound Pump ist ein leistungsstarker Bluetooth Speaker in Form der neuen U3K Pumpe, die Jung Pumpen aktuell am Markt einführt. Der etwa 20 cm hohe Lautsprecher leistet 20 W und verfügt über die Bluetooth-Version 5.0. Nach Akku-Ladung läuft das Gerät bis zu 8 Stunden oder permanent über ein USB-C Kabel. Durch die Kopplung mit einem Smartphone lassen sich z.B. eigene Playlists, Internetradio, Hörspiele oder Podcasts abspielen. Die Sound Pump ist wasser- und staubdicht (Schutzklasse IP67) und kann drinnen und draußen betrieben werden. So steht ihrem Einsatz auf der Baustelle, im Büro oder zuhause nichts im Wege.

5 Produkte registrieren und 1 SOUND PUMP geschenkt

Auf der neuen Webseite www.u3k.de, in der Rubrik Sound Pump, können weitere Details und ein Video über den Lautsprecher abgerufen werden. Ebenfalls hier oder auf der Seite www.hauptsachejung.de geht es zur Produktregistrierung. Wie bisher, können die Schmutzwasserpumpen (U3/U5/U6) sowie Compli Hebeanlagen vom SHK-Handwerk registriert werden, wodurch eine Produktgarantie von 5 Jahren gilt. Ab sofort (01.01.2022) wird jedes fünfte registrierte Produkt zusätzlich mit einer Sound Pump belohnt. Insgesamt können maximal 5 Bluetooth Speaker pro SHK-Handwerksbetrieb vergeben werden.