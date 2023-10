Jung Pumpen, ein führender Hersteller von Abwasser-, Schmutzwasser- und Kondensatpumpen, gibt den Start einer besonderen Herbstaktion bekannt. Vom 15. Oktober bis zum 15. Dezember 2023 haben SHK-Installateure die Möglichkeit, beim Kauf von zehn K2 Plus Kondensatpumpen eine zusätzliche K2 Plus gratis zu erhalten.

Die K2 PLUS

Die K2 Plus ist eine vielseitig einsetzbare Kondensatpumpe, die speziell für die Förderung von Kondensat aus Gas- und Ölbrennwertgeräten (bis 100 kW), Klimaanlagen, Luftentfeuchtern und Kühlgeräten entwickelt wurde. Die Pumpe besticht durch ihr modernes Design, dauerhaft leisen Betrieb, kompakte Abmessungen und hohe Zuverlässigkeit. Sie ist steckerfertig und arbeitet vollautomatisch. Ein Schwimmerschalter überwacht das Niveau im Behälter, während die Elektronik die Laufzeit der Pumpe überwacht. So wird frühzeitig bei Funktionsstörungen gewarnt. Weitere Informationen finden sich auf der Webseite des Unternehmens (jung-pumpen.de).

Bis zum 15. Dezember profitieren

Installateure, die an dieser Aktion teilnehmen, erwerben ihre K2 Plus Kondensatpumpen über den SHK-Großhandel. Sollten bis 15. Dezember 2023 insgesamt zehn K2 Plus erworben werden, so wird Jung Pumpen dem SHK-Unternehmen eine K2 Plus kostenlos übergeben. Dabei ist es unerheblich bei welchem SHK-Großhandel die Produkte erworben werden. Nach dem Kauf ist es erforderlich, die Rechnung oder den Lieferschein einzeln oder gesammelt per E-Mail an marketing.jp(at)pentair.com zu senden.

Diese Aktion ist eine hervorragende Gelegenheit für Installateure, von den hochwertigen Jung Pumpen-Produkten zu profitieren und gleichzeitig Kosten zu sparen.