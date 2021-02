Pentair Jung Pumpen bedankt sich beim Gütersloher Klinikum für den außergewöhnlichen Einsatz, der in den letzten 12 Monaten von Ärztinnen, Ärzten und Pflegekräften geleistet wurde. 650 Schokoladentafeln wurden an das Klinikum GT übergeben.

Jung Pumpen produziert in Steinhagen Abwasserpumpen und Hebeanlagen. Seit nahezu 100 Jahren gehört das Unternehmen zu einem der führenden Hersteller in diesem Segment. „Wir haben das letzte Jahr wirtschaftlich gut gemeistert und bedanken uns mit dieser Geste bei denen, die durch die CORONA-Krise erheblich beansprucht wurden“, unterstreicht Dr. Andreas Kämpf, Marketingleiter des Unternehmens, die Motivation zu dieser Aktion. „Besonders den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des Klinikums, die in den Intensiv- und den COVID-19 Stationen tätig sind, wollen wir durch diese Aktion zeigen, dass wir an sie denken.“

Maud Beste, die Geschäftsführerin der Klinik Gütersloh, freut sich über die Spende und packte bei der Abladung der Schokoladentafeln tatkräftig mit an. „Neben der Freude, die wir den Mitarbeitenden machen können, sind wir natürlich auch Fans der Jung Pumpen Technologie. Wir haben sowohl Hebeanlagen, wie auch Abwasserpumpen seit Jahrzehnten im Einsatz und vertrauen auf deren Zuverlässigkeit.“