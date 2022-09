Als Highlight stellt Jung Pumpen auf der GET Nord die neue Bodenablaufpumpe Plancofix Connect vor. Bild: Dallmer/ Jung Pumpen

Die neue Bodenablaufpumpe ist in Funktion zu sehen und auch die zahlreichen Designmöglichkeiten der zugehörigen Connect-Duschrinnen werden sowohl am Jung Pumpen Messestand als auch beim Kooperationspartner Dallmer (in der gleichen Halle) präsentiert.

Vorgestellt wird außerdem die siebte Generation der U3 Tauchpumpen-Serie mit neuen Funktionen und überzeugenden Verbesserungen. Die bewährten Compli Fäkalien-Hebeanlagen wurden praxisgerecht weiterentwickelt und bieten weitere Vorteile im Bereich Installation, Handhabung und Wartung. Ganz neu sind die Easyfix Einbausets, sie ermöglichen eine einfache und schnelle Installation von ein oder zwei Schmutzwasserpumpen im (engen) Kellerschacht. Alle erforderlichen Komponenten bis zur Verbindung an die Druckleitung sind auf einer Grundplatte vormontiert - eine steckerfertige Komplettlösung inklusive Steuerung (Easyfix Duo).

Mit etwas Glück können Besucherinnen und Besucher bei der Verlosung eine Sound Pump gewinnen – einen hochwertigen Bluetooth-Lautsprecher im Format der bekannten gelben U3 Kellerentwässerungspumpe.