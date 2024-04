Tickets für Champions League Halbfinale am 30.04. in Dortmund zu gewinnen

In der Welt des Fußballs, wie in der Geschäftswelt, zählen Erfahrung und Beständigkeit. Jung Pumpen, ein Vorreiter in der Pumpentechnologie, feiert dieses Jahr sein 100-jähriges Bestehen. Um dieses bemerkenswerte Jubiläum zu feiern, hat sich Jung Pumpen über das Jahr verteilt einige besondere Kunden-Highlights einfallen lassen.

Zwei Sitzplatzkarten für Borussia Dortmund gegen Paris Saint-Germain zu gewinnen

Aktuell verlost Jung Pumpen zwei Sitzplatzkarten für das kommende Champions League Halbfinale zwischen Borussia Dortmund und Paris Saint-Germain am 30. April 2024.

Gewinnen kann jeder, der den Social-Media-Kanal (Facebook, LinkedIn oder Instagram) des Unternehmens abonniert und die Frage: „In welchem Jahr gründete Heinrich Christian Jung das Unternehmen in Steinhagen?“ richtig beantwortet.

Am 26.04. entscheidet das Los unter allen richtigen Antworten, wer am Spieltag in den Genuss kommt, Weltklasse-Fußball live zu erleben. Der Gewinner bekommt die beiden Eintrittskarten digital zugeschickt.