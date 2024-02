Bei der Umsetzung von barrierefreien Bädern in Bestandsgebäuden gibt es häufig zwei Probleme: die Kosten übersteigen das Budget und die baulichen Voraussetzungen für die Entwässerung einer barrierefreien Dusche sind nicht gegeben, da das Ablaufgefälle fehlt. Um die Kosten gering zu halten, ist es oft ausreichend, zunächst nur den Duschbereich barrierefrei zu gestalten. Mit der innovativen Technik der Bodenablaufpumpe Plancofix Connect ist dies auch bei fehlendem Gefälle möglich. Zusätzlich wird deren Einbau durch verschiedene Förderprogramme unterstützt. So gibt es zwei gute Nachrichten für Renovierungswillige: eine barrierefreie Dusche ist möglich und bezahlbar.

Plancofix Connect macht barrierefreie Duschen möglich

Bei Badmodernisierungen scheitert der Umbau zu einer barrierefreien Dusche oft am fehlenden Ablaufgefälle. Der Grund dafür ist, dass in vielen Bädern das Abwasserrohr auf hohe Duschwannen abgestimmt ist. Wird der Duschboden abgesenkt, liegt das Rohr in der Wand häufig zu hoch und das Wasser kann nicht abfließen. Der Plancofix Connect ist ein Entwässerungssystem, das barrierefreie Duschen in Bestandsgebäuden möglich macht, auch wenn aufgrund des abgesenkten Duschbodens kein Ablaufgefälle mehr vorhanden ist. Das innovative System besteht aus einer Bodenablaufpumpe sowie darauf abgestimmten Design-Duschrinnen und wurde gemeinsam von den beiden nordrhein-westfälischen Entwässerungsspezialisten Jung Pumpen und Dallmer entwickelt.

Innovative Technik

Der Plancofix Connect von Jung Pumpen ist ein flacher Bodenablauf mit eingebauter Pumpe. Er löst das Gefälleproblem und pumpt das Wasser automatisch und leise (27dBA) in das höher liegende Abwasserrohr. Das Gerät wird in den Duschboden eingelassen und verfliest. Es erfüllt alle Sicherheitsstandards (VDE-Zertifizierung) und ist mit einem Rollstuhl befahrbar. Diese Technik ermöglicht den Einbau bodengleicher Duschen in Bestandsimmobilien (auch im Altbau) und wurde bereits mehrfach ausgezeichnet.

Ausgezeichnetes Design

Für das individuelle Design sorgen die hochwertigen Connect-Duschrinnen vom Entwässerungsspezialisten Dallmer. Sie wurden 2023 mit dem Best of Design-Award des Magazins „Schöner Wohnen“ ausgezeichnet. Die Connect-Duschrinnen sind mit dem Plancofix Connect kombinierbar und erlauben verschiedene Platzierungsoptionen, Farb- und Materialvarianten.

Fördertöpfe unterstützen den Einbau einer barrierefreien Dusche

KfW-Programm "Altersgerecht Umbauen"

Gewährt Förderkredit bis 50.000 € oder Bietet Zuschüsse von 10 % der förderfähigen Kosten Förderung für Maßnahmen zur Barrierereduzierung

wie z.B. den Einbau bodengleicher Duschen Antragstellung vor Beginn der Maßnahmen notwendig



Es besteht kein Rechtsanspruch. Eine Förderung wird unter dem Vorbehalt verfügbarer Haushaltsmittel von Bund und Ländern gewährt.

www.kfw.de/inlandsfoerderung/Privatpersonen/Bestehende-Immobilie/Barrierereduzierung/

Pflegekasse – Wohnumfeld verbessernde Maßnahmen

Bis zu 4.000 Euro Zuschuss pro Person mit einem Pflegegrad und pro Maßnahme (z.B. den Einbau einer barrierefreien Dusche). Leben mehrere Personen mit einem Pflegegrad in einem gemeinsamen Haushalt, können sie den Zuschuss für bis zu vier Personen pro Maßnahme beantragen. So sind für ein Ehepaar bis zu 8.000 Euro und in einer WG sogar bis zu 16.000 Euro Zuschuss möglich. Antragstellung bei der zuständigen Pflegekasse erforderlich



www.pflege.de/pflegekasse-pflegefinanzierung/pflegeleistungen/wohnraumanpassung/



Regionale Förderprogramme

Zusätzliche Förderungen durch Bundesländer Informationen über regionale Programme in der Förderdatenbank des Bundes abrufbar



www.foerderdatenbank.de/

Eine Teilsanierung alter Bäder, die zunächst nur den barrierefreien Duschbereich umfasst, ist eine technisch machbare und kostengünstige Alternative zum kompletten Badumbau. Die innovative Technik der Bodenablaufpumpe Plancofix Connect von Jung Pumpen und die entsprechenden Fördermöglichkeiten machen es möglich. Mehr Informationen gibt es auf www.plancofix.de.