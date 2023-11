Mit der neuen Enthärtungsanlage SOFTwell KP liefert JUDO ein weiteres Produkthighlight – und eine attraktive Bereicherung der SMART GENERATION K. Dank Parallelbetrieb liefert die Anlage 24 Stunden weiches Wasser ohne Unterbrechung und den optimalen Schutz vor Kalkablagerungen.

Die SOFTwell KP punktet neben ihrer unkomplizierten Bedienung mit der bewährten Funktionalität. Optimierte JUDO-Technik trifft auf kompaktes, modernes Design – für höchsten Komfort auf kleinstem Raum mit nur 69 cm Höhe. Dank minimiertem Verbrauch von Regeneriermitteln, Wasser und Energie arbeitet die Anlage besonders sparsam und ressourcenschonend. Durch einen stagnationsfreien, zwangsdurchströmten Betrieb mit automatischer Hygienisierung liefert die Anlage stets reinstes Weichwasser in der gewünschten Härte – und schützt so vor unerwünschten Kalkablagerungen. Diese hinterlassen nicht nur unschöne Flecken auf Armaturen, sondern schaden auch der Trinkwasserinstallation und können bis zum Rohrinfarkt führen.

Neben der hohen Effizienz und dem technischen Vorsprung überzeugt die SOFTwell KP mit ihrer Funktionalität: Durch die flexible, platzsparende Aufstellung ist die Anlage stets leicht zugänglich und kann zum Beispiel unter der Arbeitsplatte oder mit einer optionalen Wandkonsole an die Wand angebracht werden.

Sämtliche Anlagenfunktionen lassen sich einfach und bequem über die Tastatur steuern. Die Menüstruktur ist übersichtlich und selbsterklärend. Besonders praktisch – und nur bei JUDO – ist das LCD-Signaldisplay, das für eine optimale Ablesbarkeit sorgt: Es zeigt über verschiedene Hintergrundfarben in welchem Betriebszustand die Anlage gerade ist. Ein optionales Connectivity-Modul ermöglicht zudem die weltweite Steuerung per App, Webbrowser und API zur Integration in Smart Home Systeme. Für erhöhten Benutzerkomfort sorgt die Soft-Close-Behälterabdeckung: Diese macht die Nachfüllung des Regeneriermittels zum Kinderspiel.

Die SMART GENERATION K läutet ein neues Zeitalter der Wasserenthärtung ein, mit der passenden Enthärtungsanlage für jeden Gebrauch. Weitere Modelle ergänzen das Sortiment auch im nächsten Jahr – bleiben Sie dran.