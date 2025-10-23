Mit der Neuheit i-soft PRO L liefert JUDO jetzt auch f­ür Mehrfamilienhäuser mit bis zu 10 Wohneinheiten den maximalen Komfort und alle Produktvorteile von i-soft PRO: Die vollautomatische Enthärtungsanlage garantiert nicht nur 24/7 weiches WunschWasser, sondern bietet auch eine Lösung, bei der die intuitive Bedienung, die Funktionalität sowie das Design zu einer Einheit werden. Zudem verfügt die Anlage über ein integriertes Mikroleckageschutzsystem. Dank modernster Technik und digitaler Vernetzung erleichtert die Neuheit das Facility-Management in größeren Gebäudekomplexen.

i-soft PRO L bringt frischen Wind in den Markt der Wasseraufbereitung. Denn die bodenstehende Enthärtungsanlage mit gewachsenem Nenndurchfluss und erhöhter Austauschkapazität besticht mit ihrer intuitiven Bedienung, optimierter Funktionalität und einem ästhetischen Design. Neben der einzigartigen User-Experience überzeugt der Neuzugang der SMART GENERATION K mit der bewährten JUDO-Technik mit Ionenaustauschverfahren. Das neu entwickelte Anschlussstück mit integriertem Umgehungsventil sorgt für minimalen Druckverlust und eine deutlich höhere Durchflussleistung. Das intelligente Wassermanagement erkennt Härteschwankungen und gleicht diese selbstständig aus. Dabei wird der Wasserhärtegrad nicht geschätzt, sondern mithilfe des i-guard Sensors exakt gemessen – für WunschWasser rund um die Uhr mit konstanter Qualität. Außerdem ermittelt das patentierte i-salt Management durch Gewichtssensoren präzise die Zugabe und Entnahme von Regeneriersalz und macht i-soft PRO L besonders sparsam und ressourcenschonend. Die adaptive KI-gesteuerte Regeneration sorgt dafür, dass sich die Austauschkapazität jederzeit optimal an die tatsächlichen Wasserverbräuche der versorgten Haushalte anpasst.

Nur bei JUDO: Benutzer können entweder aus 8 voreingestellten, zeitlich anpassbaren WunschWasser-Szenen wählen oder eigene anlegen. Denn die eine Härte für jede Anwendung gibt es nicht: So wird bei der Heizungsbefüllung eine andere Wasserhärte benötigt als im Alltag, beispielsweise zum Duschen. Diese und viele weitere Funktionen lassen sich mit wenigen Klicks per JU-Control App oder Webbrowser steuern. Durch die API-Schnittstelle ist zusätzlich eine Integration in lokale Smart Home Systeme möglich. Somit bietet sich i-soft PRO L insbesondere für die zentrale Steuerung im Facility-Management an.

Intuitive Interaktion durch technischen Vorsprung: Das MSID-Mega Status Indication Display mit Wake-Up Sensor zeigt bei Annäherung den Betriebsstatus, Warn- und Störmeldungen, einen Wasserdurchfluss sowie die aktuell gemessene Salzvorratshöhe. Für optimalen Schutz und mehr Sicherheit sorgt der integrierte Leckageschutz mit Mikroleckageerkennung und automatischer Sperrung der Leitung. Optional erhältlich: Der neue Funk-Bodensensor JUDO HOME GUARD kann ebenfalls zur Schadensbegrenzung beitragen, indem er auftretendes Wasser detektiert und die Nutzer rechtzeitig informiert. Neben einem akustischen Warnsignal macht sich der Bodensensor visuell über ein rundes Leuchtband bemerkbar. Ist er über WLAN mit einem JUDO Mikroleckageschutzsystem verknüpft, veranlasst er dieses zum Absperren der Wasserleitung und informiert die Nutzer über die JU-Control APP. Dank Akkubetrieb mit USB-C-Ladeanschluss ist ein lästiger Batteriewechsel beim JUDO HOME GUARD nicht notwendig.

Zudem punktet die Anlage mit einer besonders einfachen Montage und Inbetriebnahme: Sie lässt sich bequem an jede Wasserleitungshöhe anschließen und ist mit optionalem Schnellstartmodus in wenigen Minuten eingerichtet – für mehr Effektivität bei der Installation. Die Premiumqualität der Anlage spiegelt sich auch in dem modernen Design wider und macht aus der Neuheit einen wahren Blickfang.