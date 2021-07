Pressemeldung

Als langjähriger Partner des Fachhandwerks und Experte für Wasseraufbereitung ist es für JUDO wichtig, seinen Kunden zur Seite zu stehen und einen echten Mehrwert zu schaffen. Deshalb hat sich das Unternehmen aus Winnenden für die zweite Jahreshälfte etwas ganz Besonderes einfallen lassen: JUDO „WunschWasser On Tour“.



Mit insgesamt sieben Kleinbussen werden die JUDO Fachberaterinnen und Fachberater in den nächsten Monaten Kunden in ganz Deutschland besuchen und damit die Produkte und Neuheiten direkt zum Kunden bringen. Zum Wunschtermin, im kleinen Kreis, ohne Aufwand und natürlich unter Einhaltung aller gültigen Hygienevorschriften. Die „WunschWasser On Tour“ Mobile verfügen jeweils über fünf Produkt Highlight-Präsenter, auf denen die ISH Neuheiten sowie ein Auszug des aktuellen JUDO Produktprogramms zu sehen sind. Außerdem ist jede Wand mit einem Monitor ausgestattet, auf dem wichtige Informationen mit Hilfe von Filmen und Grafiken spannend aufbereitet sind. „JUDO „WunschWasser On Tour“ ist eine hervorragende Gelegenheit, unseren Kunden und Partnern in einer sicheren Umgebung unsere Produkte vorzustellen“, erklärt Daniel Kloß, Leiter Vertrieb Deutschland bei JUDO.



Termine können über die Fachberaterinnen und Fachberater sowie über die JUDO Verkaufbüros ausgemacht werden. Das Video „WunschWasser On Tour“ finden Sie unter dem folgenden Link: https://youtu.be/mq8Odb8satg