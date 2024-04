Die Messesaison läuft auf Hochtouren – mit der IFH/Intherm steht vom 23.04.2024 bis 26.04.2024 bereits das nächste Highlight für die SHK-Branche an. Auch in Nürnberg wartet die JUDO Wasseraufbereitung GmbH mit innovativen, individuellen Lösungen zur Wasseraufbereitung auf und überzeugt mit den Produktneuheiten der SMART GENERATION K für weiches WunschWasser. Bei geführten Handwerker-Rundgängen können Interessierte sich direkt live vor Ort über den Zuwachs der flexiblen, bodenstehenden Enthärtungsanlagen informieren.

Als eine der wichtigsten Fachmessen für Sanitär, Haus- und Gebäudetechnik ist die IFH/Intherm in Nürnberg der Treffpunkt des Jahres für die SHK-Branche. Ob zur Konditionierung von Heizungswasser, zur Kreislaufbehandlung bei Kühlsystemen oder zum Schutz der Armaturen: Die Wasseraufbereitung spielt in allen Bereichen eine tragende Rolle und befindet sich im stetigen Wandel. Insbesondere auf der Messe jagt eine Innovation die andere, die SMART GENERATION K von JUDO reiht sich hier nahtlos ein. Mit dem Neuzugang der bodenstehenden Enthärtungsanlagen, der i-soft PRO L, liefert JUDO ab dem 2. Quartal auch für Großgebäude und Mehrfamilienhäuser mit bis zu 10 Wohneinheiten den maximalen Komfort und alle Produktvorteile der i-soft PRO: Die vollautomatische Enthärtungsanlage garantiert nicht nur 24/7 weiches WunschWasser, sondern bietet auch eine Lösung, bei der die intuitive Bedienung, Funktionalität und Design zu einer Einheit werden. Zudem verfügt die Anlage über ein integriertes Mikroleckageschutzsystem. Dank modernster Technik und digitaler Vernetzung erleichtert die Neuheit das Facility-Management in größeren Gebäudekomplexen.

Ebenfalls neu: Die i-soft K und SOFTwell KS punkten mit dem bewährten Ionenaustauschverfahren und einem kompakten, platzsparenden Design. Auch bei begrenzten Raumverhältnissen lassen sie sich optimal platzieren und liefern weiches Wasser für jeden Anlass. Die i-soft K garantiert 24/7 WunschWasser mit konstanter Qualität: Dank des intelligenten Wassermanagements der i-soft Serie erkennt die Anlage Härteschwankungen und gleicht diese selbstständig aus. Der bewährte Parallelbetrieb gewährleistet einen unterbrechungsfreien Betrieb, zudem überzeugt die Anlage mit ihrer benutzerfreundlichen Funktionalität – inklusive Leckagewarnung. Ob Blumen gießen, Duschen oder Wäsche waschen: Durch nutzenoptimierte, anpassbare WunschWasser-Szenen bietet die Anlage jederzeit die optimale Wasserhärte.

Wer eine kompakte Enthärtungsanlage sucht, ist mit der SOFTwell KS bestens versorgt. Die Enthärtungsanlage in Einzelbetrieb stellt weiches Wasser mit rekordverdächtig kurzer Regenerationsdauer zur Verfügung. Durch einen stagnationsfreien, zwangsdurchströmten Betrieb mit automatischer Hygienisierung liefert die Anlage reinstes Weichwasser in der gewünschten Härte – und schützt so vor unerwünschten Kalkablagerungen. Diese hinterlassen nicht nur unschöne Flecken auf Armaturen, sondern schaden auch der Trinkwasserinstallation und können bis zum Rohrinfarkt führen.

Sämtliche Funktionen beider Anlagen lassen sich einfach und bequem über die Tastatur steuern. Die Menüstruktur ist übersichtlich und selbsterklärend. Besonders praktisch – und nur bei JUDO – ist das LCD-Signal-Display, das für eine optimale Ablesbarkeit sorgt: Es zeigt über verschiedene Hintergrundfarben in welchem Betriebszustand die Anlage gerade ist. Ein Connectivity-Modul (optional bei der SOFTwell KS) ermöglicht zudem die weltweite Steuerung per App, Webbrowser und API zur Integration in Smart Home Systeme. Für erhöhten Benutzerkomfort sorgt die Soft-Close-Behälterabdeckung: Diese macht die Nachfüllung des Regeneriermittels zum Kinderspiel. Bei dem bewährten Enthärtungsverfahren durchströmt das ankommende Wasser den Ionentauscher. Die härteverursachenden Calcium- und Magnesium-Ionen werden durch „weiche“ Natrium-Ionen ausgetauscht und vollautomatisch ausgespült. Zurück bleibt weiches Wasser mit der voreingestellten Härte.

Das moderne Design macht aus einer funktional geprägten Lösung einen wahren Blickfang – auch bei begrenzten Raumverhältnissen. Durch die flexible, platzsparende Aufstellung mit nur 69 cm Höhe können die Anlagen sowohl unter der Arbeitsplatte als auch mit einer optionalen Wandkonsole an der Wand angebracht werden.

Mit den 3-in-1 Multifunktionssystemen ZEWA i-SAFE FILT und PROM-i-SAFE bietet JUDO die ideale Kombination aus Mikroleckageschutzsystem, Rückspül-Schutzfilter und Druckminderer. Bei Detektion einer Leckage oder schleichender Wasserverluste wird der Wasserfluss unterbunden. Gleichzeitig schützt die integrierte Hauswasserstation zuverlässig vor Schmutzeintrag – das Rundum-sorglos-Paket mit smarter Steuerung für mehr Sicherheit und Hygiene.

Dank per App programmierbarer Öffnungs- und Schließzeiten und Lernmodus mit automatischer Ermittlung der optimalen Grenzwerte, müssen sich Nutzer der 3-in-1 Gesamtlösungen ZEWA i-SAFE FILT und PROM-i-SAFE auch in Abwesenheit keine Gedanken machen. Die Mikroleckageerkennung wacht über die Trinkwasserinstallation und greift bei Bedarf sofort ein. Besonders praktisch: Nach 72 Stunden ohne Wasserentnahme wird automatisch ein vorab definierter Urlaubsmodus aktiviert. Denn im Falle eines Wasserschadens greift die Versicherung nicht, wenn das Wasser nicht abgestellt wurde.

Auch auf organisatorischer Ebene gibt es Neuerungen aus dem Hause JUDO: Zur Erleichterung der täglichen Arbeit von Bauingenieuren, TGA-Fachplanern, Handwerkern und Objektberatern bietet JUDO seit kurzem auf AUSSCHREIBEN.DE sämtliche Produktinformationen an. Ob Produktdatenblätter, Bilder, Texte sowie Montage- und Betriebsanleitungen oder Listenpreise: Als momentan einziger Hersteller der Wasseraufbereitung stellt JUDO BIM-Planungsdaten und aktuelle Listenpreise als erste Orientierung zur Verfügung.

Zum Wunsch-Produkt mit nur wenigen Klicks: Das Portfolio der JUDO Wasseraufbereitungstechnik ist so vielfältig wie bei kaum einem anderen Anbieter. Um Planern, Installateuren und Handwerkern die Auswahl zu erleichtern, hat das Unternehmen den JUDO Produktfinder entwickelt. Der intelligente Assistent führt intuitiv durch die Produktsuche und liefert für jede Anwendung die passende Lösung.

Darüber hinaus glänzt JUDO in Nürnberg auch dieses Jahr mit verschiedensten Lösungen zur Wasseraufbereitung in der Industrie- und Gebäudetechnik: inklusive Systemlösungen zur Kreislaufbehandlung, Mineralstoffdosierung, Entsalzung und vieles mehr.

Für mehr Interaktion mit den Messebesuchern nimmt JUDO in Kooperation mit der SBZ und den SHK Fachverbänden Baden-Württemberg und Bayern an geführten Handwerker-Rundgängen teil. Somit können die Kunden sich gezielt über Neuheiten und Bestseller rund um die Trinkwasserinstallation und -aufbereitung informieren. Start und Endpunkt ist der Messestand der SHK-Fachverbände in Halle 4, Dienstag bis Donnerstag jeweils ab 15:30 Uhr. Die themenbezogenen Rundgänge werden fachlich kompetent begleitet und bieten den Teilnehmern informative Einblicke in das Produktportfolio der JUDO Wasseraufbereitung. Zur Anmeldung: events.gentner.de/frontend/de/#/catalog/offline/2439?key=s0785k68ydt02s04xposr4hjp8fswjq8jdq

Nicht verpassen: Mit der QZ-Rallye des ZVSHK haben die Messegänger außerdem die Chance auf attraktive Gewinne. Wer am JUDO-Stand drei Fragen unserer Mitarbeiter beantworten kann, erhält einen Stempel. Die ausgefüllte Karte wird in die Lostrommel am QZ-Popup-Stand in Halle 7A.301A eingeworfen, dann heißt es abwarten und Daumen drücken.

Wir freuen uns auf Ihren Besuch und einen anregenden Austausch.

JUDO auf der IFH/Intherm: Halle 5, Stand 401