Mit der IFAT Munich findet vom 13.05. bis 17.05.2024 für JUDO die wichtigste Messe des Jahres im Bereich Industrie- und Gebäudetechnik statt. Live vor Ort auf dem JUDO-Messestand: Die besonders kompakte Umkehr-Osmose-Anlage JOS 65G überzeugt mit höchsten Rückhalteraten, optimaler Ausbeute und geringem Platzbedarf. Pro Stunde liefert sie bis zu 3.750 Liter entsalztes Wasser. Mit der i-soft TGA Serie bietet JUDO vollautomatische Enthärtungsanlagen für bis zu 200 Wohneinheiten. Auf die Messebesucher warten neben dem i-soft PRO L für WunschWasser im Großformat zudem weitere Produktneuheiten der SMART GENERATION K.

Auf der Weltleitmesse für Wasser-, Abwasser-, Abfall- und Rohstoffwirtschaft dreht sich alles um die Industrie- und Gebäudetechnik. Von Anlagen für die Trink- und Kühlwasseraufbereitung bis hin zu intelligenten Produkten für Heiz- und Prozesswasser bietet JUDO die passende Lösung für jeden Bedarf. Denn innovative und nachhaltige Verfahren aus dem Hause JUDO gestalten die Branche stetig mit: Unter anderem auf dem Gebiet der Wasserentsalzung glänzt JUDO mit jahrzehntelanger Expertise. Entsalztes Wasser ist die Grundlage für Laboranwendungen, Medizintechnik oder die Dampferzeugung – und spielt bei der Herstellung von grünem Wasserstoff eine essenzielle Rolle. Denn der Elektrolyseur für die Wasserstofferzeugung muss mit hochreinem Prozesswasser, sogenanntem Reinstwasser, gespeist werden. Dieses muss nach der Vorbehandlung durch Filtration, Enthärtung und Umkehr-Osmose final eine Elektro-Deionisierung (EDI) durchlaufen. Für sämtliche Verfahrensschritte liefert JUDO maßge- schneiderte Produktlösungen.

Der erste Schritt der industriellen Wasseraufbereitung ist die Filtration. JUDO bietet hierfür die Filter der E-Reihe an: Die Filterbehälter sind entsprechend den jeweiligen Anforderungen mit einer speziellen Filterfüllung ausgestattet. Das Wasser durchfließt die Filter von oben nach unten, dabei werden die unerwünschten Begleitstoffe im Filterbett zurückgehalten. Die Reinigung erfolgt durch Rückspülung in einer zeit- bzw. druckverlustabhängigen Reihenfolge. Die Anlagen werden betriebsfertig mit allen erforderlichen Armaturen geliefert.

Von der Filtration zur Enthärtung XXL: Speziell für den gebäudetechnischen Bereich, mit hohen Spitzenleistungen bei relativ kleinen Abnahmevolumen, hat JUDO Einzel-, Parallel- und Triplex- Enthärtungsanlagen entwickelt. Diese lösen den technischen Widerspruch zwischen optimaler Harzausnutzung und Komfortbedürfnissen elegant und sind bei geringerem Platzbedarf kostengünstig und wirtschaftlich. Dank ihrer hohen Durchflussleistung garantiert die i-soft TGA zum Beispiel kontinuierlich weiches Wasser mit optimiertem Salz- und Wasserverbrauch für bis zu 200 Wohneinheiten. Mehr Komfort wird durch die optionale Konnektivität ermöglicht.

Außerdem auf dem JUDO-Messestand in München: die besonders kompakte Umkehr-Osmose-Anlage JOS 65 G-S zur Entsalzung mit höchsten Rückhalteraten, optimaler Ausbeute und geringem Platzbedarf. Die 350 Kilogramm schwere Anlage liefert pro Stunde bis zu 3.750 Liter aufbereitetes Wasser. Die Anlage ist staub- und spritzwassergeschützt und durch ihre kompakte Bauweise besonders platzsparend. Sie kann überall dort eingesetzt werden, wo vollentsalztes Wasser benötigt wird und wenig Platz vorhanden ist.

JUDO-Produktneuheiten und Innovationen zum Anfassen gibt es auf der IFAT Munich mit der SMART GENERATION. Mit dem Neuzugang der bodenstehenden Enthärtungsanlagen, der i-soft PRO L, liefert JUDO ab dem 3. Quartal auch für Großgebäude und Mehrfamilienhäuser mit bis zu 10 Wohneinheiten den maximalen Komfort und alle Produktvorteile der i-soft PRO: Die vollautomatische Enthärtungsanlage garantiert nicht nur 24/7 weiches WunschWasser, sondern bietet auch eine Lösung, bei der die intuitive Bedienung, Funktionalität und Design zu einer Einheit werden. Zudem verfügt die Anlage über ein integriertes Mikroleckageschutzsystem. Dank modernster Technik und digitaler Vernetzung erleichtert die Neuheit das Facility-Management in größeren Gebäudekomplexen.

Ebenfalls neu: Die i-soft K und SOFTwell KS punkten mit dem bewährten Ionenaustauschverfahren und einem kompakten, platzsparenden Design. Auch bei begrenzten Raumverhältnissen lassen sie sich optimal platzieren und liefern weiches Wasser für jeden Anlass. Die i-soft K garantiert 24/7 WunschWasser mit konstanter Qualität: Dank des intelligenten Wassermanagements der i-soft Serie erkennt die Anlage Härteschwankungen und gleicht diese selbstständig aus. Der bewährte Parallelbetrieb gewährleistet einen unterbrechungsfreien Betrieb, zudem überzeugt die Anlage mit ihrer benutzerfreundlichen Funktionalität – inklusive Leckagewarnung. Ob Blumen gießen, Duschen oder Wäsche waschen: Durch nutzenoptimierte, anpassbare WunschWasser-Szenen bietet die Anlage jederzeit die optimale Wasserhärte.

Wer eine kompakte Enthärtungsanlage sucht, ist mit der SOFTwell KS bestens versorgt. Die Enthärtungsanlage im Einzelbetrieb stellt weiches Wasser mit rekordverdächtig kurzer Regenerationsdauer zur Verfügung. Durch einen stagnationsfreien, zwangsdurchströmten Betrieb mit automatischer Hygienisierung liefert die Anlage reinstes Weichwasser in der gewünschten Härte – und schützt so vor unerwünschten Kalkablagerungen. Diese hinterlassen nicht nur unschöne Flecken auf Armaturen, sondern schaden auch der Trinkwasserinstallation und können bis zum Rohrinfarkt führen.

Sämtliche Funktionen beider Anlagen lassen sich einfach und bequem über die Tastatur steuern. Die Menüstruktur ist übersichtlich und selbsterklärend. Besonders praktisch – und nur bei JUDO – ist das LCD-Signal-Display, das für eine optimale Ablesbarkeit sorgt: Es zeigt über verschiedene Hintergrundfarben in welchem Betriebszustand die Anlage gerade ist. Ein Connectivity-Modul (optional bei der SOFTwell KS) ermöglicht zudem die weltweite Steuerung per App, Webbrowser und API zur Integration in Smart Home Systeme. Für erhöhten Benutzerkomfort sorgt die Soft-Close-Behälterabdeckung: Diese macht die Nachfüllung des Regeneriermittels zum Kinderspiel. Bei dem bewährten Enthärtungsverfahren durchströmt das ankommende Wasser den Ionentauscher. Die härteverursachenden Calcium- und Magnesium-Ionen werden durch „weiche“ Natrium-Ionen ausgetauscht und vollautomatisch ausgespült. Zurück bleibt weiches Wasser mit der voreingestellten Härte. Das moderne Design macht aus einer funktional geprägten Lösung einen wahren Blickfang – auch bei begrenzten Raumverhältnissen. Durch die flexible, platzsparende Aufstellung mit nur 69 cm Höhe können die Anlagen sowohl unter der Arbeitsplatte als auch mit einer optionalen Wandkonsole an der Wand angebracht werden.

JUDO bietet neben der klassischen Enthärtung des Wassers noch ein weiteres Aufbereitungsverfahren zur Stabilisierung der Wasserhärte. Bei diesem verbleibt der Kalk zwar im Wasser, bindet sich aber an kleine Kristalle und setzt sich dadurch nicht mehr an den Oberflächen ab. Dieser Vorgang erfolgt ganz natürlich, ohne Zugabe von chemischen Stoffen, mit der i-balance 50 und i-balance 75. Sie sorgen auch bei größeren Wohngebäuden mit bis zu 20 Wohneinheiten für hochwirksamen Kalkschutz. Dazu bildet ein elektrolytisch arbeitender Kristallgenerator mikroskopisch kleine Impfkristalle aus dem Wasser. Überschüssiger Kalk lagert sich bevorzugt an diesen Kristallen ab. Im nächsten Schritt werden die Kristalle in einem speziellen Ausleseverfahren selektiert, damit nur optimal dimensionierte Kristalle in die Hauswasserinstallation gelangen. Im letzten Schritt reinigt und spült sich der Kristallgenerator automatisch. Die Anlage stabilisiert die Härtebildner im Wasser damit auf eine intelligente und dabei gleichzeitig ressourcenschonende und natürliche Weise. Ein großer Vorteil gegenüber herkömmlichen Anlagen: Die JUDO Geräte arbeiten ressourcenschonend, regelmäßiges Aufheizen oder Harztausch sind nicht erforderlich.

Auch auf organisatorischer Ebene gibt es Neuerungen aus dem Hause JUDO: Zur Erleichterung der täglichen Arbeit von Bauingenieuren, TGA-Fachplanern, Handwerkern und Objektberatern bietet JUDO seit kurzem auf AUSSCHREIBEN.DE sämtliche Produktinformationen an. Ob Produktdatenblätter, Bilder, Texte sowie Montage- und Betriebsanleitungen oder Listenpreise: Als momentan einziger Hersteller der Wasseraufbereitung stellt JUDO BIM-Planungsdaten und aktuelle Listenpreise als erste Orientierung zur Verfügung.

Zum Wunsch-Produkt mit nur wenigen Klicks: Das Portfolio der JUDO Wasseraufbereitungstechnik ist so vielfältig wie bei kaum einem anderen Anbieter. Um Planern, Installateuren und Handwerkern die Auswahl zu erleichtern, hat das Unternehmen den JUDO Produktfinder entwickelt. Der intelligente Assistent führt intuitiv durch die Produktsuche und liefert für jede Anwendung die passende Lösung.

Auf der IFAT Munich glänzt JUDO mit vielen weiteren Systemlösungen zur Kreislaufbehandlung, Mineralstoffdosierung, Entsalzung und mehr. Überzeugen Sie sich selbst: Wir freuen uns auf Ihren Besuch und einen anregenden Austausch.

JUDO auf der IFAT Munich: Halle B2, Stand 238