Als Spezialist für Wasseraufbereitung zeigt JUDO auf der SHK Essen, der Fachmesse für Sanitär, Heizung, Klima und digitales Gebäudemanagement, in Halle 6, Stand E31 eine ganze Produktpalette an effizienten Wasseraufbereitungslösungen. Optimale Planungssicherheit bietet das Unternehmen Planern und Architekten ab Herbst durch das künftige Angebot an JUDO BIM-Daten.

Um Planern und Architekten in Zukunft eine noch einfachere, sicherere und effizientere Planung zu ermöglichen, bietet JUDO viele Produkte in Zukunft als BIM-Daten kostenlos zum Download an. Darüber hinaus werden auf dem JUDO Messestand auch die Neuheiten 2022 zu sehen sein. Dazu zählt beispielsweise die neue vollautomatische Enthärtungsanlage i-soft PRO. Sie liefert nicht nur weiches Wasser, bei dem der Härtegrad selbst bestimmt werden kann, sondern punktet unter anderem auch mit ihrem hochwertigen und ansprechenden Design sowie der intuitiven Bedienbarkeit und erweiterten einzigartigen Funktionen.

Messebesucher werden auf dem Messestand zudem die Möglichkeit haben, die Mikroleckageschutzsysteme ZEWA und ZEWA i-SAFE sowie die innovative Ergänzung ZEWA i-SAFE FILT, eine ideale Kombination aus Mikroleckageschutzsystem mit integrierter Hauswasserstation und App-Steuerung, in Augenschein zu nehmen.

Das Mikroleckageschutzsystem ZEWA i-SAFE erkennt kleinste Leckagen und schleichende Wasserverluste und stoppt zuverlässig den Wasserfluss. Einstellbare Grenzwerte, programmierbare Öffnungs- und Schließzeiten sowie die Steuerung per App, Webbrowser oder per Sprachbefehl sind nur einige Vorteile des Mikroleckageschutzsystems. Die Anlage informiert und gibt Betriebs- und Warnmeldungen aus – als Push-Nachricht, E-Mail oder SMS. Eine weitere Besonderheit ist der dreistufige Urlaubsmodus, der sich automatisch nach 72 Stunden ohne Wasserentnahme aktiviert. Bei dem nachhaltigen Design stechen vor allem das hochwertige EPP-Gehäuse, die thermische und akustische Dämmung sowie die Recyclefähigkeit hervor. Das Mikroleckageschutzsystem ZEWA verfügt über die gleichen Leistungsmerkmale nur ohne App-Anbindung, programmierbare Öffnungs- und Schließzeiten und Sprachsteuerung. Diese beiden reinen Leckageschutzlösungen ergänzt JUDO mit einem innovativen Multifunktionsprodukt: ZEWA i-SAFE FILT. Es verbindet erstmals ein Leckageschutzsystem inklusive Mikroleckageerkennung mit einer Hauswasserstation. Nutzer können sich somit auf alle Vorteile des Mikroleckageschutzsystems ZEWA i-SAFE freuen. Hinzu kommen die Eigenschaften der JUDO Hauswasserstation. Damit vereint ZEWA i-SAFE FILT Hygiene und Sicherheit in einer Gesamtlösung.