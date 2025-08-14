Einfach einschalten, messen und abspeichern: Das neue Kombi-Messgerät JUDO JP i-kom bietet eine besonders komfortable Methode zur professionellen Erfassung der Wasserqualität – und erleichtert die normgerechte Aufbereitung von Füllwasser für Heiz- und Kühlkreisläufe. Dank Smart-App werden sämtliche Messdaten digital hinterlegt und sind jederzeit abrufbar. Die Neuheit ist sowohl einzeln als auch im neuen JUDO Analysenkoffer Typ E+ verfügbar.

Die normgerechte Aufbereitung von Füllwasser für Heiz- und Kühlkreisläufe wird maßgeblich von der Überprüfung der Wasserqualität bestimmt. Zur Unterstützung von Heizungsbauern, Installateuren und Co. führt JUDO in Kürze das batteriebetriebene Kombi-Messgerät JUDO JP i-kom im Sortiment. Dieses erfasst in Sekundenschnelle die vier Parameter pH-Wert, Leitwert, TDS und Temperatur, liefert genaueste Messwerte und ist via Smart-App digital vernetzt. Damit lässt sich beispielsweise frühzeitig ein Korrosionsrisiko durch erhöhte Leitfähigkeit und unzulässige pH-Werte erkennen – der erste Schritt für entsprechende Maßnahmen zum Schutz der Heiz- oder Kühlkreisläufe.

Das handliche Taschenprüfgerät passt bequem in jeden Werkzeugkoffer – ist Bestandteil des neuen JUDO Analysenkoffers Typ E+ – und überzeugt mit einer unkomplizierten Bedienung. Sämtliche Messdaten werden via Bluetooth automatisch an die intuitive Smart-App übertragen, welche die Messdaten direkt auswertet – in Anlehnung an die VDI 2035, VDI 6044, ÖNORM H 5195-1 und SWKI BT102-01. Für die Dokumentation lassen sich via App Kundenstammdaten anlegen, was die Datenspeicherung und Weiterleitung der gesammelten Informationen erheblich erleichtert. Zudem verfügt das Kombi-Messgerät über eine austauschbare Messsonde und erfüllt die IP-Schutzart IP 67.

Für die Wasseranalyse der wichtigsten Parameter zur Heiz- und Kesselwasseraufbereitung eignet sich der ebenfalls neue Analysenkoffer Typ E+. Neben dem Kombi-Messgerät JP i-kom enthält das Allround-Paket ein Messbesteck zur Ermittlung der Gesamthärte Typ A (0 - 30 °dH), eine Kalibirierlösung (1413 μS/cm), die Pufferlösung pH 7und pH 9, zwei Laborbecher (je 50 ml) und ein Kesselwassertagebuch.

Trinkwasser ist nicht gleich Heizungswasser: Die Lebensdauer von Warmwassererzeugern und der gesamten Heizungsanlage wird von der Qualität des Füllwassers entscheidend beeinflusst. Mit dem neuen JUDO Analysezubehör lassen sich komplizierte Vorgaben leicht einhalten – benutzerfreundlich, intuitiv und smart vernetzt.