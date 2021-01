JUDO, führender Anbieter im Bereich Wasseraufbereitung, setzt auf die Sanitär-Heizung-Klima-Expertise von Ansel & Möllers und beauftragt die Stuttgarter Content-Marketing-Spezialisten mit einem Kommunikationskonzept basierend auf der Unternehmens- und Markenpositionierung. Kommunikationszielgruppen dabei sind sowohl Handwerker als auch Endverbraucher. Ansel & Möllers geht mit langjährigem B2B- und B2C-Know-how und seiner Kreation für das Familienunternehmen aus Winnenden an den Start. Mit JUDO erweitert die Agentur ihr Kundenportfolio in der Bau- bzw. SHK-Branche und stärkt somit ihre führende Marktposition in diesem Bereich.

Über JUDO

Seit der Gründung vor über 80 Jahren ist JUDO der Vorreiter auf dem Gebiet der Wasseraufbereitung. Als weltweit agierendes Unternehmen bietet JUDO innovative Lösungen für den verantwortungsvollen Einsatz von Wasser in der Haus- und Gebäudetechnik. Unter anderem entwickelt das Unternehmen Produkte und Anlagen zur Filtration, Enthärtung, Entsalzung und Mineralstoffdosierung – mit dem Anspruch, Wasser für jede Anwendung optimal aufzubereiten. Ob als Lebens- und Genussmittel, Heizungs- oder Prozesswasser oder für die Schwimmbadtechnik.

Die Ansel & Möllers GmbH

Ansel & Möllers ist eine inhabergeführte PR- und Content-Marketing-Agentur in Stuttgart. Seit 1996 ist ihre Kernkompetenz das Erstellen von journalistischem Content sowie die Distribution an die relevanten Zielgruppen. Aus diesem Content heraus und mit langjährigem Know-how über Marke und Unternehmen entwickelt Ansel & Möllers mit rund 30 Mitarbeitern kreative Maßnahmen, die weit über die klassische PR hinausgehen. Die Kommunikationsmaßnahmen sind auf das individuelle Informationsbedürfnis jeder einzelnen Zielgruppe zugeschnitten und vernetzen PR (B2B und B2C), Live-Kommunikation, Digital und klassische Werbung gekonnt miteinander. Marken wie Badischer Wein, Resideo (ehemals Honeywell Haustechnik), Heco Schrauben, Geberit, Wienerberger, Schöck, Sika, Kermi oder die Familienbrauerei Dinkelacker vertrauen bereits seit Jahren auf die erstklassige PR-Kompetenz der Stuttgarter Agentur in den Bereichen Bauen und Wohnen, SHK, Maschinenbau, Lebensmittel und Getränke. Als Mitglied im GWA zählt Ansel & Möllers zu den führenden Kommunikationsagenturen Deutschlands. Für internationale Projekte ist die Agentur im E3 International Agency Network organisiert.