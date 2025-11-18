18.11.2025  Stellenangebot Alle News von JUDO

JUDO sucht TGA-Projektberater (m/w/d) im Außendienst Raum Augsburg/Ingolstadt/Kempten

Seit der Gründung vor fast 90 Jahren ist JUDO der Vorreiter auf dem Gebiet der Wasseraufbereitung. Als weltweit agierendes Unternehmen bieten wir mit innovativen Lösungen immer neue Perspektiven für den verantwortungsvollen Einsatz von Wasser in der Haus- und Gebäudetechnik. Unter anderem entwickeln wir Produkte und Anlagen zur Filtration, Enthärtung und Entsalzung von Trink- und Brauchwasser. Unser Anspruch ist, Wasser für jede Anwendung optimal aufzubereiten. Ob als Lebens- und Genussmittel, Wärmeträger in der Heizungs- Kühl- und Klimatechnik, Prozesswasser oder für die Schwimmbadtechnik.

Für unseren Bereich „Industrie- und Gebäudetechnik“ suchen wir aus dem Raum  Augsburg/Ingolstadt/Kempten einen

TGA-Projektberater (m/w/d) im Außendienst

Ihre Aufgaben:

  • Sie übernehmen die technische Beratung und Betreuung von TGA-Planungsbüros, Großinstallateuren, öffentlichen Einrichtungen und Industrieunternehmen
  • Sie erstellen Angebote und übernehmen die Angebotsverfolgung
  • Sie vertreiben unsere Produkte aktiv und führen Vergabegespräche
  • Sie sind für die Neukundenakquise verantwortlich

Ihr Profil:

  • Sie haben Ihr Studium der Versorgungs- oder Verfahrenstechnik, alternativ eine Ausbildung mit Zusatzqualifikation zum Techniker oder Meister erfolgreich abgeschlossen
  • Sie verfügen über Erfahrung in der TGA / Haustechnik mit Schwerpunkt Installation sowie über erste Erfahrung in der Planung und Abwicklung von Projekten
  • Sie fühlen sich in der SHK-Branche Zuhause und haben Freude an der technischen Beratung
  • die Zielgruppe der TGA-Planer, Fachgroßhändler und Installateure gehören zu Ihrem vertrauten Umfeld
  • Sie können sich gut auf verschiedene Persönlichkeiten einstellen und überzeugen mit Wortgewandtheit und einem sicheren Auftreten
  • Sie wohnen im Verkaufsgebiet

Unser Angebot:

  • abwechslungsreiche, verantwortungsvolle und herausfordernde Aufgaben in einem erfolgreichen mittelständischen Familienunternehmen
  • überdurchschnittliche Verdienstmöglichkeiten durch Festgehalt und erfolgsabhängige Provision
  • Dienstwagen - auch für die private Nutzung, Home Office
  • 30 Tage Jahresurlaub
  • attraktive Mitarbeiterrabatte, Bike Leasing
  • intensive und praxisnahe Einarbeitung sowie regelmäßige Produktschulungen
  • flache Hierarchien und kurze Entscheidungswege

Wir freuen uns auf Ihre aussagekräftige E-Mail-Bewerbung mit Gehaltsvorstellung und möglichem Starttermin unter Angabe der Referenz Nr. VTPB2520. Erste Fragen beantwortet Ihnen gerne Sandra Aldinger unter der Tel. 07195 / 692-267.

JUDO Wasseraufbereitung GmbH • Personalabteilung
Postfach 380 • 71351 Winnenden • Tel. 07195 / 692-0
bewerbung(at)judo.euwww.judo.eu

