JUDO sucht TGA-Projektberater (m/w/d) im Außendienst Raum Augsburg/Ingolstadt/Kempten
Für unseren Bereich „Industrie- und Gebäudetechnik“ suchen wir aus dem Raum Augsburg/Ingolstadt/Kempten einen
TGA-Projektberater (m/w/d) im Außendienst
Ihre Aufgaben:
- Sie übernehmen die technische Beratung und Betreuung von TGA-Planungsbüros, Großinstallateuren, öffentlichen Einrichtungen und Industrieunternehmen
- Sie erstellen Angebote und übernehmen die Angebotsverfolgung
- Sie vertreiben unsere Produkte aktiv und führen Vergabegespräche
- Sie sind für die Neukundenakquise verantwortlich
Ihr Profil:
- Sie haben Ihr Studium der Versorgungs- oder Verfahrenstechnik, alternativ eine Ausbildung mit Zusatzqualifikation zum Techniker oder Meister erfolgreich abgeschlossen
- Sie verfügen über Erfahrung in der TGA / Haustechnik mit Schwerpunkt Installation sowie über erste Erfahrung in der Planung und Abwicklung von Projekten
- Sie fühlen sich in der SHK-Branche Zuhause und haben Freude an der technischen Beratung
- die Zielgruppe der TGA-Planer, Fachgroßhändler und Installateure gehören zu Ihrem vertrauten Umfeld
- Sie können sich gut auf verschiedene Persönlichkeiten einstellen und überzeugen mit Wortgewandtheit und einem sicheren Auftreten
- Sie wohnen im Verkaufsgebiet
Unser Angebot:
- abwechslungsreiche, verantwortungsvolle und herausfordernde Aufgaben in einem erfolgreichen mittelständischen Familienunternehmen
- überdurchschnittliche Verdienstmöglichkeiten durch Festgehalt und erfolgsabhängige Provision
- Dienstwagen - auch für die private Nutzung, Home Office
- 30 Tage Jahresurlaub
- attraktive Mitarbeiterrabatte, Bike Leasing
- intensive und praxisnahe Einarbeitung sowie regelmäßige Produktschulungen
- flache Hierarchien und kurze Entscheidungswege
Wir freuen uns auf Ihre aussagekräftige E-Mail-Bewerbung mit Gehaltsvorstellung und möglichem Starttermin unter Angabe der Referenz Nr. VTPB2520. Erste Fragen beantwortet Ihnen gerne Sandra Aldinger unter der Tel. 07195 / 692-267.
JUDO Wasseraufbereitung GmbH • Personalabteilung
Postfach 380 • 71351 Winnenden • Tel. 07195 / 692-0
bewerbung(at)judo.eu • www.judo.eu