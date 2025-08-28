JUDO sucht Key-Account-Manager / Bau- und Wohnungswirtschaft (m/w/d) im Außendienst Vertriebsgebiet Ost
Für unseren Bereich „Wohnbaugesellschaften“ suchen wir für unser Vertriebsgebiet Ost einen engagierten
Key-Account-Manager / Bau- und Wohnungswirtschaft (m/w/d) im Außendienst
Ihre Aufgaben:
- Sie sind verantwortlich für die Gewinnung und den Aufbau langfristiger Beziehungen zu Wohnbaugesellschaften, Eigentümergemeinschaften und kommunalen Auftraggebern im Vertriebsgebiet Ost
- Sie planen und führen eigenständig Kundentermine durch
- Sie entwickeln passgenaue Lösungsansätze im Bereich Gebäudetechnik und Versorgungstechnik (HW/SHK) für die Bedürfnisse der Wohnungswirtschaft
- Sie repräsentieren das Unternehmen auf Branchenveranstaltungen, Netzwerktreffen und Messen
- Sie erkennen Potenziale und entwickeln entsprechende Strategien
- Sie koordinieren und stimmen sich eng mit internen Abteilungen wie Fachberater, Projektberater, Verkaufsinnendient und Verkaufsleitung ab
Ihr Profil:
- Sie verfügen über Branchenkenntnisse in der Gebäude- und Versorgungstechnik
- Sie besitzen mehrjährige Erfahrung im Vertrieb sowie gute Kontakte zur Wohnungs- und Immobilienwirtschaft
- Sie besitzen ein fundiertes Fachwissen im Bereich SHK
- Sie bringen Reisebereitschaft und Flexibilität mit
- Sie stellen sich gut auf verschiedene Persönlichkeiten ein, überzeugen durch Wortgewandtheit sowie ein sicheres Auftreten
Unser Angebot:
- interessantes und abwechslungsreiches Aufgabengebiet
- gute Entwicklungsmöglichkeiten in einem erfolgreichen mittelständischen Familienunternehmen
- überdurchschnittliche Verdienstmöglichkeiten durch Festgehalt und erfolgsabhängige Provision
- Firmenwagen – auch für die private Nutzung, Home Office
- intensive und praxisnahe Einarbeitung sowie regelmäßige Produktschulungen
- 30 Tage Jahresurlaub
- attraktive Mitarbeiterrabatte
Wir freuen uns auf Ihre aussagekräftige E-Mail-Bewerbung mit Gehaltsvorstellung und möglichem Starttermin unter Angabe der Referenz Nr. KAM2506. Erste Fragen beantwortet Ihnen gerne Carmine Tufo unter der Tel. 07195 / 692-268.
JUDO Wasseraufbereitung GmbH • Personalabteilung
Postfach 380 • 71351 Winnenden • Tel. 07195 / 692-0
bewerbung(at)judo.eu • www.judo.eu