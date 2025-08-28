JUDO sucht Key-Account-Manager / Bau- und Wohnungswirtschaft (m/w/d) im Außendienst Vertriebsgebiet Ost

Bei JUDO trifft Innovation auf Tradition. Seit fast 90 Jahren sind wir Vorreiter auf dem Gebiet der Wasseraufbereitung. Das Erfolgskonzept unseres Familienunternehmens: in die Zukunft investieren, in Bewegung bleiben, nach neuen Wegen suchen – und dabei unseren schwäbischen Wurzeln treu bleiben. Regelmäßig bringen wir Lösungen auf den internationalen Markt, die die Branche maßgeblich mitbestimmen. So haben wir zum Beispiel den ersten Feindosierapparat konstruiert, den Rückspül-Schutzfilter erfunden und die erste vollautomatische Wasserenthärtungsanlage der Welt auf den Markt gebracht.