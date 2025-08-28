28.08.2025  Stellenangebot Alle News von JUDO

JUDO sucht Key-Account-Manager / Bau- und Wohnungswirtschaft (m/w/d) im Außendienst Vertriebsgebiet Ost

Bei JUDO trifft Innovation auf Tradition. Seit fast 90 Jahren sind wir Vorreiter auf dem Gebiet der Wasseraufbereitung. Das Erfolgskonzept unseres Familienunternehmens: in die Zukunft investieren, in Bewegung bleiben, nach neuen Wegen suchen – und dabei unseren schwäbischen Wurzeln treu bleiben. Regelmäßig bringen wir Lösungen auf den internationalen Markt, die die Branche maßgeblich mitbestimmen. So haben wir zum Beispiel den ersten Feindosierapparat konstruiert, den Rückspül-Schutzfilter erfunden und die erste vollautomatische Wasserenthärtungsanlage der Welt auf den Markt gebracht.

Für unseren Bereich „Wohnbaugesellschaften“ suchen wir für unser Vertriebsgebiet Ost einen engagierten

Key-Account-Manager / Bau- und Wohnungswirtschaft (m/w/d) im Außendienst

Ihre Aufgaben:

  • Sie sind verantwortlich für die Gewinnung und den Aufbau langfristiger Beziehungen zu Wohnbaugesellschaften, Eigentümergemeinschaften und kommunalen Auftraggebern im Vertriebsgebiet Ost
  • Sie planen und führen eigenständig Kundentermine durch
  • Sie entwickeln passgenaue Lösungsansätze im Bereich Gebäudetechnik und Versorgungstechnik (HW/SHK) für die Bedürfnisse der Wohnungswirtschaft
  • Sie repräsentieren das Unternehmen auf Branchenveranstaltungen, Netzwerktreffen und Messen
  • Sie erkennen Potenziale und entwickeln entsprechende Strategien
  • Sie koordinieren und stimmen sich eng mit internen Abteilungen wie Fachberater, Projektberater, Verkaufsinnendient und Verkaufsleitung ab

Ihr Profil:

  • Sie verfügen über Branchenkenntnisse in der Gebäude- und Versorgungstechnik
  • Sie besitzen mehrjährige Erfahrung im Vertrieb sowie gute Kontakte zur Wohnungs- und Immobilienwirtschaft
  • Sie besitzen ein fundiertes Fachwissen im Bereich SHK
  • Sie bringen Reisebereitschaft und Flexibilität mit
  • Sie stellen sich gut auf verschiedene Persönlichkeiten ein, überzeugen durch Wortgewandtheit sowie ein sicheres Auftreten

Unser Angebot:

  • interessantes und abwechslungsreiches Aufgabengebiet
  • gute Entwicklungsmöglichkeiten in einem erfolgreichen mittelständischen Familienunternehmen
  • überdurchschnittliche Verdienstmöglichkeiten durch Festgehalt und erfolgsabhängige Provision
  • Firmenwagen – auch für die private Nutzung, Home Office
  • intensive und praxisnahe Einarbeitung sowie regelmäßige Produktschulungen
  • 30 Tage Jahresurlaub
  • attraktive Mitarbeiterrabatte

Wir freuen uns auf Ihre aussagekräftige E-Mail-Bewerbung mit Gehaltsvorstellung und möglichem Starttermin unter Angabe der Referenz Nr. KAM2506. Erste Fragen beantwortet Ihnen gerne Carmine Tufo unter der Tel. 07195 / 692-268.

JUDO Wasseraufbereitung GmbH • Personalabteilung
Postfach 380 • 71351 Winnenden • Tel. 07195 / 692-0
bewerbung(at)judo.euwww.judo.eu

JUDO Wasseraufbereitung GmbH
JUDO Wasseraufbereitung GmbH
Hohreuschstr. 39-41
71364 Winnenden
Deutschland
Telefon:  07195 - 692-0
www.judo.eu
