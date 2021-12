Pressemeldung

Die JUDO Wasseraufbereitung GmbH hat sich in diesem Jahr entschlossen, verschiedene soziale Projekte durch Spenden zu unterstützen. Das Unternehmen würdigt damit das besondere Engagement des Kinder- und Jugendhospizdienstes Sternentraum in Backnang sowie des Tafelladens Winnenden e.V. und der Backnanger Tafel. Darüber hinaus spendet JUDO auch wieder an die österreichische karitative Initiative „Licht ins Dunkel“.

„Für die Region Winnenden, Backnang und Umgebung sind wir nicht nur ein wichtiger Arbeitgeber, sondern als Familienunternehmen mit 85 Jahren Firmenhistorie auch eng mit unserer Heimat verbunden. Umso wichtiger ist es uns, hier direkt vor Ort zu helfen und Einrichtungen und Projekte in der Umgebung zu unterstützen. Denn wir möchten mit unseren Spenden gerne etwas zurückgeben“, betont die JUDO Geschäftsleitung.

Der Kinder- und Jugendhospizdienst Sternentraum in Backnang begleitet im Rems-Murr-Kreis Familien, in denen lebensverkürzend erkrankte Kinder und Jugendliche leben. „Wir hoffen, dass mit unserer Spende der ein oder andere Wunsch in Erfüllung gehen kann“, erklärt die Geschäftsleitung. Und führt weiter aus: „Als Familienunternehmen ist es JUDO gerade in dieser Zeit besonders wichtig, zusammenzuhalten und andere zu unterstützen.“ Weitere Zuwendungen gingen an den Tafelladen Winnenden e.V. und die Backnanger Tafel, die bedürftige Menschen unter anderem mit Lebensmitteln versorgen.

Darüber hinaus unterstützt JUDO in diesem Jahr erneut die Initiative ORF-„Licht ins Dunkel“ als Rubin-Partner. „Licht ins Dunkel“ ist die größte karitative Initiative Österreichs. Sie fördert jährlich rund 400 Sozial- und Behindertenprojekte in ganz Österreich und hilft mehr als 14.000 Kindern und deren Familien.

Hinweis: Die Bilder sind aufgrund der aktuellen Abstands-und Hygieneregeln retuschiert worden.

Bilder: JUDO Wasseraufbereitung GmbH