Zum Start ins neue Jahr erweiterte JUDO die SMART GENERATION K mit zwei Produkthighlights. Die neuen bodenstehenden Enthärtungsanlagen i-soft K und SOFTwell KS punkten mit dem bewährten Ionenaustauschverfahren und einem kompakten, platzsparenden Design. Auch bei begrenzten Raumverhältnissen lassen sie sich optimal platzieren und liefern weiches Wasser für jeden Anlass.

Die vollautomatische Enthärtungsanlage i-soft K sorgt 24 h für weiches WunschWasser ohne Härteschwankungen, inklusive Leckagewarnung. Das intelligente Wassermanagement erkennt Härteschwankungen und gleicht diese selbstständig aus. Dabei wird der Wasserhärtegrad nicht geschätzt, sondern mit Hilfe des i-guard Sensors exakt gemessen. Der bewährte Parallelbetrieb gewährleistet einen unterbrechungsfreien Betrieb, zudem überzeugt die Anlage mit ihrer benutzerfreundlichen Funktionalität. Ob Blumen gießen, Duschen oder Wäsche waschen: Durch nutzenoptimierte, anpassbare WunschWasser-Szenen bietet die Anlage jederzeit die optimale Wasserhärte.

Wer eine kompakte Enthärtungsanlage sucht, ist mit der SOFTwell KS bestens versorgt. Die Enthärtungsanlage im Einzelbetrieb stellt weiches Wasser mit rekordverdächtig kurzer Regenerationsdauer zur Verfügung. Durch einen stagnationsfreien, zwangsdurchströmten Betrieb mit automatischer Hygienisierung liefert die Anlage reinstes Weichwasser in der gewünschten Härte – und schützt so vor unerwünschten Kalkablagerungen. Diese hinterlassen nicht nur unschöne Flecken auf Armaturen, sondern schaden auch der Trinkwasserinstallation und können bis zum Rohrinfarkt führen.

Sämtliche Funktionen beider Anlagen lassen sich einfach und bequem über die Tastatur steuern. Die Menüstruktur ist übersichtlich und selbsterklärend. Besonders praktisch – und nur bei JUDO – ist das LCD-Signal-Display, das für eine optimale Ablesbarkeit sorgt: Es zeigt über verschiedene Hintergrundfarben in welchem Betriebszustand die Anlage gerade ist. Ein Connectivity-Modul (optional bei der SOFTwell KS) ermöglicht zudem die weltweite Steuerung per App, Webbrowser und API zur Integration in Smart Home Systeme. Für erhöhten Benutzerkomfort sorgt die Soft-Close-Behälterabdeckung: Diese macht die Nachfüllung des Regeneriermittels zum Kinderspiel. Bei dem bewährten Enthärtungsverfahren durchströmt das ankommende Wasser den Ionentauscher. Die härteverursachenden Calcium- und Magnesium-Ionen werden durch „weiche“ Natrium-Ionen ausgetauscht und vollautomatisch ausgespült. Zurück bleibt weiches Wasser mit der voreingestellten Härte.

Das moderne Design macht aus einer funktional geprägten Lösung einen wahren Blickfang – auch bei begrenzten Raumverhältnissen. Durch die flexible, platzsparende Aufstellung mit nur 69 cm Höhe können die Anlagen sowohl unter der Arbeitsplatte als auch mit einer optionalen Wandkonsole an der Wand angebracht werden.