Innovativ und benutzerfreundlich: Für die SMART GENERATION K wird JUDO mit dem 3. Platz des haustec Awards in der Kategorie „Sanitär“ ausgezeichnet! Damit zählen die kompakten, intelligenten Enthärtungsanlagen zu den besten Produkten 2024 und bestärken die JUDO Wasseraufbereitung GmbH als Innovationsführer und Pionier der Wasseraufbereitungstechnik. JUDO bedankt sich für das Vertrauen der Kunden und gratuliert allen Mitstreitern.

Als größte Leserwahl der Gebäudetechnik-Branche mit insgesamt über 30.000 Nutzerinnen und Nutzern, die an der Abstimmung teilgenommen haben, ist die haustec.de-Leserwahl von besonderer Bedeutung für JUDO. Denn das direkte, positive Feedback der Leserinnen und Leser bestätigt neben dem Erfolg der bodenstehenden Enthärtungsanlagen der SMART GENERATION K auch die Innovationskraft des Unternehmens. Mit dem 3. Platz in der Kategorie „Sanitär“ ist JUDO zudem der einzige Hersteller aus dem Bereich der Wasseraufbereitung in den Top 3 – und ist somit der Gewinner der Branche. Die besonders aufmerksamkeitsstarke Präsentation der Produkte auf der Plattform von haustec.de hat die Neuheiten der JUDO-Enthärtung endgültig auf dem Markt etabliert.

Was macht die SMART GENERATION K zu den besten Produkten des Jahres? Nach erfolgreicher Einführung der bodenstehenden Enthärter-Generation mit der i-soft PRO weitete JUDO das Sortiment an kompakten Enthärtungsanlagen aus. Inzwischen glänzt die SMART GENERATION K mit sechs Produkthighlights und bietet weiches Wasser in Perfektion für jeden Haushalt in verschiedensten Variationen: ohne Härteschwankungen, mit individuellen WunschWasser-Szenen für maximalen Komfort, mit Connectivity-Modul zur weltweiten Steuerung oder mit Leckageschutz.

Dank Connectivity-Modul lassen sich die Anlagen weltweit per App, Webbrowser und API steuern (optional bei den Modellen SOFTwell KP und SOFTwell KS). So haben Benutzerinnen und Benutzer sämtliche Anlagenfunktionen rund um die Uhr im Blick. Besonders ressourcenschonend: Trotz minimalem Energie- und Regeneriermittel-Verbrauch liefern die i-soft Modelle dank bewährter Paralleltechnologie 24/7 weiches WunschWasser in konstanter Qualität. Das intelligente Wassermanagement erkennt Härteschwankungen und gleicht diese selbstständig aus. Dabei wird der Wasserhärtegrad nicht geschätzt, sondern mit Hilfe des i-guard Sensors exakt gemessen. Die i-soft Modelle verfügen zudem über nutzenoptimierte, anpassbare WunschWasser-Szenen. Ob Blumen gießen, Duschen oder Wäsche waschen – die eine Wasserhärte für alle Anwendungen gibt es nicht. Für mehr Sicherheit sorgt bei der i-soft PRO L, i-soft PRO und i-soft K SAFE+ der integrierte Leckageschutz mit Mikroleckageerkennung und automatischer Absperrung der Wasserleitung. Das patentierte Safety-Modul sichert den Betrieb sowie die Leckageschutzfunktionalität bei einem Stromausfall über mehrere Stunden hinweg.

Die SMART GENERATION K wird stetig mit Produkthighlights erweitert – und liefert in Kürze WunschWasser im Großformat. Denn die i-soft PRO L gewährleistet f­ür Großgebäude und Mehrfamilienhäuser mit bis zu 10 Wohneinheiten den maximalen Komfort und alle Produktvorteile der i-soft PRO: Mit der vollautomatischen Enthärtungsanlage erhalten Benutzer nicht nur 24/7 weiches WunschWasser, sondern auch eine Lösung, bei der die intuitive Bedienung, die Funktionalität sowie das Design zu einer Einheit werden. Die Anlage verf­ügt zudem über ein integriertes Mikroleckageschutzsystem. Dank modernster Technik und digitaler Vernetzung erleichtert sie das Facility Management in größeren Gebäudekomplexen. Die Premiumqualität der Anlage spiegelt sich auch in dem modernen Design wider und macht aus der Neuheit einen wahren Blickfang.

Mehr zu von den Vorzügen der SMART GENERATION K und alle aktuellen News aus dem Hause JUDO bis zum nächsten haustec Award.