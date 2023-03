JUDO PROM-i-SAFE ist ein innovatives Multifunktionsprodukt aus Hauswasserstation mit integriertem Mikroleckageschutzsystem. Die Gesamtlösung sorgt damit für optimal gefiltertes Wasser und damit besten Schutz vor Schmutzeintrag sowie einen zuverlässigen Leckageschutz – auch schon bei kleinsten Wassermengen.

JUDO PROM-i-SAFE bietet besten Schutz vor Schmutzeintrag und hohen Drücken, schützt gleichzeitig vor den Folgen von Leckagen und erkennt schleichende oder plötzliche Wasserverluste. Dabei punktet die Lösung mit den Vorteilen beider Produktklassen. Bei den Rückspül-Schutzfiltern der Keimschutzklasse wird das Sieb nicht alle sechs Monate getauscht, sondern mit filtriertem Wasser gereinigt. Hier saugen Düsenstrahlrohre die Sieboberfläche Punkt für Punkt mit filtriertem Wasser ab. Gleichzeitig säubern sie das Schauglas. Im Handumdrehen, ohne Unterbrechung der Wasserversorgung, ohne Berührung wasserführender Teile und ohne Abfallberge durch verbrauchte Filterelemente und Verpackungen. Im Siebeinsatz aus Edelstahlgewebe zeichnet sich Schmutz deutlich ab und lässt sich optimal entfernen. Das ist unerreicht gründlich – und besonders hygienisch. Die Hauswasserstation schützt und reguliert darüber hinaus mit dem integrierten Druckminderer.

Dank der Integration des Mikroleckageschutzsystems erkennt die Gesamtlösung zudem Leckagen und schleichende Wasserverluste und stoppt zuverlässig den Wasserfluss. Außerdem besitzt sie einstellbare Grenzwerte, die sich ganz an die Gewohnheiten und den persönlichen Verbrauch des Nutzers anpassen lassen. Die Neuheit verfügt über programmierbare Öffnungs- und Schließzeiten zur Anpassung an Zeiträume mit unterschiedlichen Anforderungen. Damit eignet sich das System neben Einfamilienhäusern auch für beispielsweise Arztpraxen, Kindergärten und Gewerbeimmobilien. Die Internetanbindung ist per WLAN oder LAN möglich. Dadurch lässt sich die Gesamtlösung per App, Webbrowser oder über das passende Alexa-Gerät per Sprachbefehl steuern. Darüber hinaus verfügt sie über API (Application Programming Interface). Damit kann sie in ein lokales Smart Home System integriert werden.

Über Betriebs- und Warnmeldungen, die als Push-Nachricht, E-Mail oder SMS an den Nutzer geschickt werden, informiert die Anlage selbstständig über den Betriebszustand.

Ein weiterer Pluspunkt ist der dreistufige Urlaubsmodus, der sich automatisch nach 72 Stunden ohne Wasserentnahme aktiviert. Die Gesamtlösung sorgt damit für beste Hygiene und Sicherheit.