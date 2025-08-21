Bei der Befüllung von Heiz- oder Kühlkreisläufen müssen zahlreiche Anforderungen an das Füllwasser erfüllt werden. Mit dem neuen Komplett-Set der HEIFI PURE Serie bietet JUDO ab sofort eine praktische Kombination aus der Füllarmatur JUDO HEIFI FÜL PLUS und der Entsalzungseinheit JUDO HEIFI Füllblock PURE – inklusive Entsalzungspatrone. Damit wird die normgerechte Aufbereitung des Füll- und Ergänzungswassers für Installateure zum Kinderspiel.

Das neue Allround-System HEIFI PURE Set macht das Befüllen und Nachspeisen von Heiz- und Kühlkreisläufen mit vollentsalztem Wasser besonders komfortabel. Es sichert die Wasserqualität nach VDI 2035 und EN 1717 und ist somit die erste Wahl für die Gewährleistung einer normgerechten Verfahrensweise.

Nach Trinkwasserverordnung, DIN EN 1717 und DIN 1988-100, ist das unabgesicherte Anschließen des Wasserkreislaufs an das Trinkwassernetz nicht zulässig. Das Systemwasser muss durch eine Sicherungseinrichtung von der Trinkwasserinstallation abgetrennt sein, damit ein Rückfließen von verunreinigtem Wasser in die Trinkwasserleitung verhindert wird. Die im Set integrierte Füllarmatur JUDO HEIFI-FÜL PLUS macht das Be- und Nachfüllen der Norm entsprechend nicht nur sicher, sie ist auch besonders praktisch in der Handhabung. Gleichzeitig sichert die Armatur Trinkwasser vor Nichttrinkwasser bis einschließlich der Flüssigkeitskategorie 4. Dank Druckminderer lässt sich der Fülldruck konstant zwischen 0,75 und 5 bar einstellen. Die integrierten Prüfstutzen und ein- und ausgangsseitige Absperrungen über Kugelhahn machen HEIFI-FÜL PLUS besonders wartungsfreundlich.

Die Komplettlösung HEIFI PURE Set enthält zudem die Entsalzungseinheit HEIFI-Füllblock PURE, sowie eine Entsalzungspatrone. Über die Durchflussmessung und Leitfähigkeitssonde überwacht die Einheit die Kapazität, bei Überschreitung erfolgt eine Meldung über den potenzialfreien Kontakt. Benutzer können sämtliche Daten wie Leitfähigkeit und Restkapazität über das programmierbare LCD-Display überwachen und haben somit sämtliche Anlagenfunktionen immer im Blick. Im Set enthalten ist die Vollentsalzungspatrone JUDO PURE 7500.

JUDO ist die Marke für das Handwerk: Mit dem Komplett-Set HEIFI PURE Set optimiert das Unternehmen sein Sortiment für die konsequente Heiz- und Kühlwasseraufbereitung bei maximalem Komfort und bestem Service.