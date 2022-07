Glücklich strahlt Nicholas Wilhelm, als JUDO Fachberater Andreas Lang ihm den Gewinn der diesjährigen IFH/Intherm-Punkte-Challenge überreicht: Eine Sonos ARC Soundbar. Der Junior-Chef des Heizung-Sanitär Meisterfachbetriebs aus Waldbrunn in der Nähe von Würzburg hatte im April an der Messeaktion teilgenommen und wurde unter den vielen Teilnehmern als Gewinner gezogen. Die Punkte-Challenge war Teil des JUDO WunschWasser® PROFI Programms.

So funktioniert JUDO WunschWasser® PROFI: Prämienfähige JUDO Produkte verfügen über einen speziellen und nur einmal vergebenen QR-Code. Scannt der Kunde diesen Code über die kostenlose myJUDO App ein, erhält er Prämien-Punkte für sein JUDO Konto. Das Scannen erfolgt ganz einfach per Smartphone oder Tablet oder alternativ über den Webbrowser. Im integrierten JUDO Prämien-Shop haben WunschWasser® PROFIS jederzeit Zugriff auf ihr Punktekonto und auf eine große Auswahl an hochwertigen Sachprämien. Darüber hinaus unterstützt JUDO die Mitglieder mit kostenlosem Werbematerial sowie einem umfassenden Kunden- und Serviceangebot.

Im Rahmen der JUDO Punkte-Challenge waren auf der IFH/Intherm mehrere der ausgestellten Produkte zum Scannen mit einem QR-Code versehen. Die Besucher hatten großen Spaß daran, auf dem JUDO Stand auf Punkte-Suche zu gehen. Unter allen Teilnehmenden wurde dann die Sonos ARC Soundbar verlost. Und wer nicht gewonnen hat, konnte sich im Nachhinein trotzdem über zusätzliche Prämien-Punkte freuen.

