Kurz vor der ISH 2025 wurde die JUDO Wasseraufbereitung GmbH mit dem renommierten PLUS X AWARD für „Ausgezeichnete Markenqualität“ prämiert. Diese besondere Auszeichnung unterstreicht die Vorreiterposition der Marke JUDO in den Bereichen Innovation, Produktqualität und Service – mit einem klaren Ziel: WunschWasser in Perfektion für die optimale Wasseraufbereitung zu gewährleisten.

Der PLUS X AWARD gilt als eines der weltweit führenden Qualitätssiegel für Marken, die durch ihre Vision und Premiumqualität über Jahre hinweg in ihrer Branche herausstechen. Er wird nur Unternehmen verliehen, die höchste Standards erfüllen und in mehreren Kategorien – darunter Qualität, Design, Bedienkomfort und Nachhaltigkeit – überzeugen. Mit dieser Ehrung wird JUDO als Vorreiter in der Wasseraufbereitung bestätigt.

„Wir freuen uns sehr über diese Auszeichnung, die unser Streben nach höchster Qualität und innovativen Lösungen für die Wasseraufbereitung honoriert“, sagt Sonja Besler, Marketingleiterin der JUDO Wasseraufbereitung GmbH. „Unser Ziel ist es, unseren Kundinnen und Kunden stets die besten Produkte und Lösungen zu bieten – der PLUS X AWARD bestätigt, dass wir mit unserer Markenstrategie erfolgreich sind.“

Gerade in der Wasseraufbereitung werden Verbraucher von zahlreichen Angeboten umworben, hier bietet der PLUS X AWARD Orientierung und Vertrauen. JUDO setzt nicht nur auf aktuelle Trends, sondern entwickelt zukunftsweisende Technologien, die nachhaltig und benutzerfreundlich sind – und das bereits seit 1936. Mit dem weltweit ersten Rückspül-Schutzfilter bringt JUDO eine Innovation auf den Mark, die die Branche nachhaltig mitbestimmt und den Schutzfilter gänzlich neu erfindet. Auch die Wasserenthärtung revolutioniert das Unternehmen mit der ersten intelligenten, vollautomatischen Enthärtungsanlage der Welt. Auf der ISH 2025 bekommen die Kundinnen und Kunden die neuesten Trends für die Zukunft der Gebäudetechnik zu sehen. So ist die i-soft PRO Enthärtungstechnologie in Kürze auch für größere Objekte verfügbar und kombiniert modernste Technik mit maximaler Effizienz. Ebenfalls für größere Projekte wird das Angebot im Bereich alternativer Kalkschutz mit einem besonders innovativen, umweltfreundlichen Verfahren erweitert.

Die Prämierung mit dem PLUS X AWARD für „Ausgezeichnete Markenqualität“ belegt, dass JUDO langfristig auf Qualität und Service setzt, um die Bedürfnisse sowohl der Verbraucher als auch der Installateure zu erfüllen. Nicht umsonst sind die WunschWasser-Experten aus Winnenden die Anlaufstelle Nr.1 für das Handwerk.