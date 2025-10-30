Die JUDO Wasseraufbereitung GmbH aus Winnenden präsentiert mit i-soft PRO die Spitze der JUDO Wasserenthärtung. Mit der vollautomatischen Enthärtungsanlage erhalten Benutzer nicht nur weiches WunschWasser, sondern auch eine Lösung, bei der die intuitive Bedienung, die Funktionalität sowie wie das Design zu einer Einheit werden.

WunschWasser für ein bis fünf Wohneinheiten – das liefert die mit Designpreisen – u.a. dem IF-Design Award – ausgezeichnete Enthärtungsanlage JUDO i-soft PRO. Kompakt, als bodenstehende Anlage, mit eigens entwickelter User Experience (UX) und erweiterten intelligenten Funktionen. Eine davon ist die Erstellung individueller WunschWasser-Szenen: Wäsche waschen, Garten bewässern oder eine Wohlfühldusche genießen – so vielfältig die Situationen im Alltag sind, so klar ist auch: Eine optimale Wasserhärte für alle Anwendungen gibt es nicht. Insgesamt stehen dem Benutzer acht voreingestellte, zeitlich anpassbare WunschWasser-Szenen zur Auswahl. Bei Bedarf kann er diese beim i-soft PRO einfach erweitern und eigene Szenen anlegen. Das bietet noch mehr persönlichen Komfort im Alltag.

Der Enthärter ist außerdem so konzipiert, dass eine spielend leichte Interaktion zwischen Benutzer und Anlage entsteht. Die besonders einfache und intuitive Benutzeroberfläche macht die Bedienung des Enthärters zum positiven Erlebnis. Betritt der Benutzer beispielsweise den Raum, schaltet sich automatisch das MSID-Mega Status Indication Display mit Wake-Up Sensor auf der Vorderseite der Anlage ein. Es zeigt bei der Näherung selbstständig den Betriebsstatus, Warn- und Störmeldungen, einen Wasserdurchfluss sowie die aktuell gemessene Salzvorratshöhe an.

JUDO hat zudem ein neues UX-Konzept entwickelt. So lässt sich die Anlage komfortabel mit dem Schnell-Start-Modus in nur wenigen Klicks fertig installieren. Die gesamte Menüführung ist besonders intuitiv gestaltet. Die bodenstehende Kabinettanlage bietet eine optimale Bedienhöhe, das Display ist dabei so abgeschrägt, dass eine hervorragende Ablesbarkeit gewährleistet ist. Die Soft-Close-Behälterabdeckung sorgt zusätzlich für eine einfache Handhabung. Die Anlage lässt sich zudem über die JU-Control App mit dem Smartphone, Tablet oder per Webbrowser steuern. Über die App kann der Benutzer überall und jederzeit die gewünschte Wasserqualität ändern, wichtige Funktionen steuern und Informationen abrufen. Darüber hinaus verfügt der Enthärter über eine API-Schnittstelle (Application Programming Interface). Damit kann er in ein lokales Smart Home System integriert werden.

i-soft PRO verfügt über einen integrierten Leckageschutz inklusive einer Mikroleckageerkennung und bietet damit besondere Sicherheit. Die Anlage erkennt geringe Wasserverbräuche und sperrt im Fall der Fälle einfach die Leitung. Der optional erhältliche Funk-Bodensensor JUDO HOME GUARD sorgt für zusätzliche Sicherheit, indem er Nässe am Boden erkennen und daraufhin das Schließen des im Leckageschutz integrierten Wasserstopps auslösen. Serienmäßig ist Safety-Modul integriert. Es beinhaltet eine Notstromversorgung, die im Fall eines Stromausfalls alle wichtigen Anlagenfunktionen über mehrere Stunden aufrechterhält. Auch der Mikroleckageschutz und angeschlossene Leckagesensoren bleiben voll funktionsfähig.

In puncto Energie- und Salzverbrauch bietet i-soft PRO ganz neue Möglichkeiten. Dank des patentierten i-salt Managements erfasst die Anlage mit Hilfe von Gewichtssensoren und komplexen Algorithmen die exakte Salzmenge und ermittelt präzise die Solekonzentration. Zusammen mit der kontinuierlichen Messung wird eine adaptive Kapazitätssteuerung ermöglicht. Dies geschieht durch die Auswertung der Verbrauchsgewohnheiten und Steuerung der verwendeten Solemenge. Die Kapazität wird je nach Verbrauch automatisch erhöht oder reduziert, um optimale Abstände zwischen zwei Regenerationen zu erreichen. Der Benutzer profitiert von einem optimierten Salzverbrauch sowie einer intelligenten und flexiblen Regeneration. Die KI-gesteuerte Enthärtungsanlage nimmt selbstständig eine Auswertung der Wasserverbräuche vor und kann die Regelung des Regenerationszeitpunktes anpassen. Gleichzeitig werden nur exakt so viel Regeneriermittel und Spülwasser eingesetzt, wie es die ankommende, gemessene Wasserqualität tatsächlich erfordert. Ein weiteres Plus: das digitale Betriebstagebuch. Wichtige Verbrauchswerte werden gespeichert und sind für Dokumentationszwecke über USB abrufbar.