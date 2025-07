JUDO punktet auf Anhieb mit der neusten Innovation für die Gebäudetechnik: Die Neuheit i-soft PRO XL wurde mit dem renommierten haustec Award 2025 ausgezeichnet! Im Rahmen der größten Leserwahl der Gebäudetechnik-Branche wählten über 30.000 Teilnehmende die besten Marken und Produkte des Jahres. JUDO überzeugt mit der intelligenten, vollautomatischen Enthärtung im XL-Format und sichert sich den 2. Platz.

Der haustec Award gilt als bedeutender Gradmesser für Vertrauen und Akzeptanz im Markt. Mit der Auszeichnung und einem starken 2. Platz in der Kategorie „Sanitär“ würdigen Leserinnen und Leser – wie Fachleute aus Planung, Handwerk und Architektur – das kontinuierliche Engagement von JUDO für zukunftsweisende Lösungen in der Wasseraufbereitung. Bereits bei der Leserwahl 2024 durfte das Unternehmen sich über den 3. Platz freuen – der nächste Schritt auf dem Siegertreppchen in diesem Jahr bestätigt die Wertschätzung für die JUDO Wasseraufbereitung.

„Die erneute Auszeichnung mit dem haustec Award ist für uns ein starkes Signal aus dem Markt – und ein Ansporn, den eingeschlagenen Weg konsequent weiterzugehen. Wir bedanken uns bei allen, die für uns gestimmt haben.“

– Sonja Besler, Marketingleitung JUDO Wasseraufbereitung GmbH

Prämierte Enthärtung für die Gebäudetechnik: Mit der innovativen i-soft PRO-Enthärtertechnologie setzt JUDO bereits Maßstäbe in Punkto Automatisierung, KI und Wirtschaftlichkeit. Die brandneue vollautomatische Enthärtungsanlage i-soft PRO XL macht diese Vorzüge jetzt auch für größere Einheiten in der Gebäudetechnik verfügbar.

Dank des vollautomatischen Betriebs garantiert i-soft PRO XL 24/7 weiches WunschWasser für bis zu 45 Wohneinheiten und schützt die gesamte Trinkwasserinstallation vor Kalkablagerungen – besonders wirtschaftlich und smart vernetzt. Das patentierte i-salt Management erfasst fortlaufend und präzise den Salzvorrat und die Solekonzentration für einen kosteneffizienten Einsatz. Gleichzeitig wertet die adaptive Kapazitätssteuerung die Verbrauchsgewohnheiten selbstständig aus und ermittelt die optimalen Einstellungen für die automatische Regeneration der Anlage. Sämtliche Informationen, wie die Dokumentation des Regeneriermitteleinsatzes, sind per App, Webbrowser und API abrufbar – eine echte Erleichterung für das Facility-Management in der Gebäudetechnik. Von der digitalen Dokumentation profitieren auch Hausverwaltungen, da sämtliche Daten jederzeit abrufbar sind und ein Wartungsbedarf gemeldet wird. Für eine komfortable Wartung sorgt der praktische Salzvorratsbehälter, dieser macht die Reinigung und das Nachfüllen von Regeneriersalz zum Kinderspiel.

JUDO steht seit Jahrzehnten für Qualität, technologische Exzellenz und anwenderorientierte Innovation. Die Auszeichnung mit dem haustec Award 2025 unterstreicht einmal mehr die führende Rolle des Unternehmens in der Branche.