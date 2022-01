Pressemeldung

Neuer Vertriebsbeauftragter in Baden-Württemberg

Johann Iwich verstärkt seit Anfang Juli 2021 den Außendienst für Airflow Lüftungsgeräte in den PLZ-Gebieten 71000 – 74999 und 88000 – 89999. Er übernimmt damit ehemalige Teilgebiete von Joachim Schenk, der sich fortan noch intensiver seinem weiteren Verkaufsgebiet widmen kann. Der 38-jährige gelernte Anlagenbauer arbeitete bereits zuvor im lüftungstechnischen Außendienst sowie als Gebietsleiter eines Herstellers von Lüftungsgeräten. Nach mehr als zehn Jahren Erfahrung im Bereich Lüftungstechnik freut sich der Familienvater von zwei Kindern auf neue Herausforderungen im Airflow-Team: „Mein Ziel ist es, das Gebiet erfolgreich weiterzuführen und noch stärker auszubauen, damit wir den Bedürfnissen unserer Kunden immer optimal gerecht werden können.“

Ein bekanntes Gesicht für den Außendienst

Nach dreieinhalb Jahren im Vertriebsinnendienst von Airflow wechselte Christian Deter zum neuen Jahr in den Außendienst und unterstützt die Kollegen im Vertriebsgebiet Rhein-Ruhr. Dabei ist er für die PLZ-Gebiete 33000 – 34999, 37000 – 37999, 44000 – 48999 sowie 57000 – 59999 zuständig. Zahlreiche interne Weiterbildungen und technische Schulungen sowie jahrelange Erfahrung in Vertrieb und Projektmanagement qualifizieren den 31-Jährigen bestens für die neue Position als Vertriebsbeauftragter für Lüftungsgeräte. Erklärtes Ziel des Hobby-Sportlers ist es, möglichst viele Schulen, Kindertageseinrichtungen und Bürogebäude mit Frischluft zu versorgen. „Unsere modernen Lüftungsgeräte mit intelligenter Regelung ermöglichen eine bedarfsgerechte und sehr energieeffiziente Lüftung. Hierbei möchte ich unseren Kunden ein zuverlässiger Ansprechpartner und Berater sein.“ In seinem neuen Tätigkeitsumfeld freut er sich vor allem auf die persönlichen Kontakte vor Ort.