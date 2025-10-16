Seit 2021 als Außendienstmitarbeiter Lüftung bei Airflow tätig, hat Johann Iwich im Juli 2025 die Funktion als Regional-Vertriebsleiter Süd übernommen. Bild: Airflow Lufttechnik GmbH

Airflow stärkt seine Vertriebsmannschaft im Süden Deutschlands: Zum 1. Juli 2025 hat Johann Iwich die Position des Regional-Vertriebsleiters Süd für Lüftungsgeräte übernommen. In dieser Funktion verantwortet er künftig die Vertriebsstrategie und -aktivitäten in Bayern, Hessen, Baden-Württemberg sowie Teilen Thüringens.

Johann Iwich ist seit 2021 als Außendienstmitarbeiter Lüftung bei Airflow tätig und bringt langjährige Erfahrung im Vertrieb technischer Lösungen mit. Für seine neue Rolle als Regional-Vertriebsleiter Süd kann er somit auf umfassendes Know-how und eine enge Kundenbindung zurückgreifen. Neben seiner Führungsaufgabe bleibt er weiterhin als Außendienstmitarbeiter für die Postleitzahlbereiche 70000–71999, 72500–74999 sowie 88000–88999 zuständig.

„Durch meine Tätigkeit im Außendienst habe ich sehr viel direkten Kontakt zu unseren Kunden. Nun freue ich mich darauf, auch die Zusammenarbeit im Team weiter auszubauen und gemeinsam mit meinen Kolleginnen und Kollegen neue Projekte zu entwickeln – mit dem Ziel, unseren Kunden die bestmöglichen Lösungen zu bieten“, so Iwich über seine neue Aufgabe.

Der 41-Jährige lebt mit seiner Frau und seinen zwei Kindern im Süden Deutschlands. In seiner Freizeit ist er gerne mit der Familie unterwegs – oder auf seinem Motorrad.