Unsere Kunden aus der Bauwirtschaft, aus dem Bau (Hochbau, Tiefbau, Straßenbau, Ingenieurbau) sowie der SHK Gebäudetechnik sind weiter ungebremst auf der Suche nach Spezialisten. Gerade jetzt wird die Fokussierung auf den richtigen Personalberater umso bedeutender. Bei uns sind Sie hier goldrichtig, wir beschäftigen uns nur mit dem Thema Bauwesen und unsere Berater kommen fachlich mit enormer Führungserfahrung aus diesen Bereichen.

Inhaltsangabe [hide]

Der Zeitwende in der Bauwirtschaft bleibt abzuwarten!

Nachdem wir über eine veränderte geopolitische Lage mit Energiekrisen usw. wiederum einen mehr als erfolgreichen Jahresendspurt hinlegen, haben sich schon für das Jahr 2023 ebenso spannende Zeiten angekündigt! Die Entwicklungen im Hochbau (insbesondere Wohnungsbau) bleibt abzuwarten, die Infrastrukturthemen Tiefbau und Kommunikationstechnik erfreuen sich weiter stetig steigender Auftragseingänge. Wir sind auch im neuen Jahr wieder für Sie in all diesen Bereichen und Geschäftsfeldern erreichbar und freuen uns, Ihnen im Folgenden unsere Job-Highlights aus dem Bereich Bau sowie der SHK Gebäudetechnik vorzustellen.

Vorfreude auf 2023 mit unseren Job-Highlights Bau

Wir bilden in unserem Geschäftsfeld Bau und SHK die Bauwirtschaft bzw. die SHK Gebäudetechnik ab. In diesen Segmenten verzeichnen wir eine stetig wachende Nachfrage an Fach- und Führungspersonal. Hier einmal die aktuellen Stellenangebote, die wir Ihnen über die Feiertage hinweg bereits „online“ als Weihnachtspräsent anbieten können.

Neue und aktuelle Jobs im Bau / Bauwesen / Bauwirtschaft

Jobs im Tiefbau

Jobs im Hochbau

Jobs im Modulbau / Modulares Bauen

Jobs in der Telekommunikation /Infrastrukturbau

Jobs im Bauwesen

Sie haben Fragen zu den Vakanzen im Bauwesen?

Dann kontaktieren Sie ihren Ansprechpartner, Ralf Schnitzler. Gerne vereinbaren Sie einen Termin direkt online: calendly.com/schnitzler-rsc/kontaktaufnahme-webseite-telefon-max-30?back=1&month=2022-12

Aktuelle Jobs SHK Gebäudetechnik

Vertriebsleiter Jobs in der SHK Gebäudetechnik

Key Account Manager Jobs in der SHK Gebäudetechnik

Sales Jobs in der SHK Gebäudetechnik

Technische Vakanzen in der SHK Gebäudetechnik

Sie haben Fragen zu den Vakanzen im SHK Bereich?

Gerne kontaktieren Sie Andreas Dohrmann oder vereinbaren Sie direkt online einen verbindlichen Termin: calendly.com/andreasdohrmann/telefontermin-mit-ihrem-consultant-andreas-dohrmann?back=1&month=2022-12

Wir freuen uns schon auf Ihre Kontaktaufnahme in diesem oder im neuen Jahr 2023!

Weihnachtlichen Gruß vom gesamten Team der

ReSus Consult GmbH

Autor

Team ReSus

Das Redaktionsteam von ReSus Consult veröffentlicht regelmäßig Beiträge rund um die Themen Personalberatung / Recruiting mit den Schwerpunkten Bau (Tiefbau / Hochbau), SHK Gebäudetechnik und Maschinenbau

See author's posts

Allgemeines, Bauwesen, News, SHK Gebäudetechnik