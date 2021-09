Pressemeldung

Trotz der aktuelle Lage sind unsere Kunden in der SHK Branche weiter auf der Suche nach Spezialisten. Gerade in der SHK Gebäudetechnik ist deshalb die Fokussierung auf den richtigen Personalberater umso wichtiger.

Endspurt für das Jahr 2021 - Die SHK Branche boomt stetig weiter

Nach einem Knallerstart zu Jahresbeginn verlief 2021 bisher ebenso erfolgreich weiter und wir gehen ungebremst zum Jahresendspurt über!

Wir sind weiterhin für Sie da und bieten Interviews in Video Calls an, denn wir arbeiten schon immer komplett digital mit Ihnen zusammen. So leisten wir unter anderem unseren Teil für die allgemeine Gesundheit!

Im Folgenden finden Sie alle Stellenangebote der SHK Branche die wir aktuell besetzen möchten.

Der Positivtrend setzt sich unbeirrt fort

Die Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik Branche, auch HVAC (=engl. Heating, Ventilation, Air, Conditioning) genannt, bilden wir in unserem Geschäftsfeld SHK Gebäudetechnik ab. In diesem Segment verzeichnen wir nach wie vor eine stetig steigende Nachfrage an Fach- und Führungspersonal.

Der Job-Boom in der SHK Gebäudetechnik ist offensichtlich nicht zu bremsen, umso wichtiger ist es, hier mit Experten in Kontakt zu treten. Der Jahresendspurt hat begonnen. Sprechen Sie Herrn Andreas Dohrmann als Ihren persönlichen Ansprechpartner in SHK Gebäudetechnik gerne direkt an.

