Wohnraumlüftung ist in der heutigen dichten Bauweise für die Luftqualität in Wohnungen nicht mehr wegzudenken. Neben der normalen Wohnraumlüftung können komfortsteigernde Maßnahmen berücksichtigt werden. In diesem Webinar erhalten Sie Informationen wie die Luftqualität und der Wohnkomfort für die Nutzer noch einmal gesteigert werden kann. Im Einzelnen gehen auf wir die folgenden Zubehöroptionen ein:

Nutzung von Erdreichtemperaturen: Sole-Erdwärmetauscher SWT

Luftaktivierung: PluggVoxx pure

Luftheizung: PluggMar

Luftbefeuchtung: AeroFresh Plus

Referent: Jochen Hofmann

Schauen Sie direkt auf unserer Website vorbei. Unser Webinarprogramm ist vielfältiger und breiter aufgestellt als je zuvor. Es lohnt sich! Unsere Referenten vermitteln Ihnen wie immer live und verständlich zu einem breiten Spektrum an Themen Ihr Wissen. Nutzen Sie auch weiterhin den direkten Kontakt mit uns.