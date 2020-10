Der Inhalt in Kürze: Für TGA-Planer steht in der Trimble Nova ein Datensatz zur Verfügung mit dem Wohnraumlüftungssysteme mit Pluggit-Komponenten gezeichnet und berechnet werden können. Aufbauend auf das Webinar „Planung einer Wohnraumlüftung – Einheitszentral in der Dämmung“ wird am Beispiel eines Einfamilienhauses die Anwendung dieses Datensatzes vorgeführt. Gezeigt wird: - Welche Nova-Lizenz erforderlich ist um mit dem Pluggit-Datensatz arbeiten zu können. - Die Auswahl- und Platzierungmodi´s der einzelnen Komponenten. - Erstellung von Layout´s; Materiallisten und Netzprotokoll. Ziel ist es, den Teilnehmern alle planungsrelevanten Informationen für eine zentrale Wohnraumlüftungsanlage zu vermitteln und die Möglichkeiten des Pluggit-Datensatzes in der Nova zu zeigen (z. B. Erstellen von Verlegplänen, Materiallisten Drosselklappeneinstellungen).

