Der Inhalt in Kürze: Die DIN 1946-6 definiert die Planungsanforderungen an eine Wohnraumlüftung. In diesem Webinar wird die Anwendung des Pluggit-Webtools „PLUGG&planIT“ am Beispiel eines einheitszentralen Wohnraumlüftungssystems mit einer Verteilung in der Dämmebene für ein Einfamilienhaus gezeigt. Ein Großteil des Vortrages erfolgt dabei aktiv im Auslegungsprogramm. Folgende Inhalte werden im Vortrag vermittelt:

Erstellung eines normkonformen Lüftungskonzeptes mit der Software-Anwendung „Plugg&planIT“ für das Beispielprojekt.

Einbauempfehlungen und Einsatzgrenzen der Pluggit-Flachkanalverteilung.

Erstellung einer Materialliste der Pluggit-Systemkomponenten für den Beispielgrundriss

Ziel ist es, den Teilnehmern alle planungsrelevanten Informationen für eine Wohnraumlüftungsanlage im Einfamilienhausbereich zu vermitteln. Referent: Marcus Fohrbach

