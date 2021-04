Der Inhalt in Kürze: Die DIN 1946-6 definiert unterschiedlichste Ansätze für die Wohnraumlüftung. Was für Aufgaben sollen lüftungstechnische Maßnahmen überhaupt erfüllen? Welcher Ansatz erfüllt welche Aufgabenstellungen? Muss ein Konzept für alle Räume einer Nutzungseinheit umgesetzt werden? In dem Webinar werden die wichtigsten Fakten und Eigenschaften lüftungstechnischer Maßnahmen beschrieben, um eine Entscheidungshilfe für Anwender und Interessierte zu geben. Abschließend wird ein Beispiel für die Zusammenstellung und Berechnung eines praxisnahen Lösungsansatzes für kombinierte Lüftungssysteme aufgezeigt. Dieses Webinar erhält DENA- Fortbildungspunkte!

Referent: Uwe Schumann

Jetzt anmelden

Es freut uns, Ihnen mitteilen zu können, dass unser neues Webinarprogramm ab sofort zur Anmeldung freigeschaltet ist. Schauen Sie direkt auf unserer Website vorbei. Unser Webinarprogramm ist vielfältiger und breiter aufgestellt als je zuvor. Es lohnt sich! Unsere Referenten vermitteln Ihnen wie immer live und verständlich zu einem breiten Spektrum an Themen Ihr Wissen. Nutzen Sie auch weiterhin den direkten Kontakt mit uns.