Der Inhalt in Kürze: Das Klimaschutzgesetz ist im Dezember 2019 in Kraft getreten, das Gebäudeenergiegesetz GEG ist seit 01.November 2020 verbindlich. Die Umsetzung, der dort definierten Anforderungen werden durch attraktive staatliche Investitionsmaßnahmen unterstützt. Die nationale Förderlandschaft ist im Umbruch. Die Bundesförderung für effiziente Gebäude BEG ist zum 01. Januar 2021 gestartet. Wie sehen die aktuellen Förder- Rahmenbedingungen im Wohngebäudesektor und in der Wohnraumlüftung aus? In dem Webinar werden die wichtigsten Fakten zu den aktuellen Programmen aufgezeigt. Dieses Webinar erhält DENA- Fortbildungspunkte!

Referent: Uwe Schumann

