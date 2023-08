Kunden fordern von Unternehmen Transparenz in Sachen Nachhaltigkeit und Diversität. Wie eine strategische Kommunikation dieser Themen gelingen kann, erläutern die Kommunikationsexperten der Dortmunder Agentur presigno Content Marketing | PR in vier kostenfreien Webinaren. Konkret beleuchten die Referentinnen inklusiven Content, Gendern im Unternehmenskontext, Female Recruiting im IT-Bereich und die Implementierung der Nachhaltigkeitsstrategie ins Content Marketing. Anmeldungen sind ab sofort möglich.

„Unternehmen aller Branchen – und gerade der Baubranche – sind in der Verantwortung, sich zu Themen wie Diversität und Nachhaltigkeit zu positionieren. Kaufentscheidungen sind davon abhängig. Nicht zuletzt wird diese Entwicklung beispielsweise in der bald kommenden Pflicht für einige Unternehmen deutlich, einen Nachhaltigkeitsbericht zu verfassen“, betont Lisa Krawczyk von der Agentur presigno die Notwendigkeit, diese Aspekte in die Unternehmenskommunikation zu integrieren.

14. September, 15 Uhr: Sternchen, Paarform und Co. – Richtig gendern für Unternehmen

Das Gendern ist ein emotional diskutiertes Thema. Deshalb ist es für Unternehmen wichtig, eine Haltung zu entwickeln, die auf gut belegten Argumenten fußt. Lisa Krawczyk zeigt am 14. September ab 15 Uhr im Webinar „Sternchen, Paarform und Co. – richtig gendern für Unternehmen“ praxisnahe Ansätze und liefern Tipps, wie die Gender-Debatte in den Unternehmenskontext übertragen werden kann. Dabei stellt sie die verschiedenen Arten zu gendern vor und gibt Entscheidungshilfen. Zur Anmeldung: bit.ly/3qn04jx

19. Oktober, 15 Uhr: Green Stories – Wie ihr eure Nachhaltigkeitsstrategie gekonnt in euer Content Marketing integriert

presigno-Geschäftsführerin Isabell Reinecke fokussiert am 19. Oktober ab 15 Uhr in ihrem Webinar „Green Stories – Wie ihr eure Nachhaltigkeitsstrategie gekonnt in euer Content Marketing integriert“ die folgenden Fragen: Was genau zeichnet eine authentische Nachhaltigkeitskommunikation aus? Welche Botschaften gilt es zu kommunizieren? Welche Kanäle sind für welche Informationen relevant? Es gibt nicht nur Antworten darauf, sondern auch praxisnahe Tipps, wie die Schnittstellen zwischen Nachhaltigkeitsmanagement und Content Marketing professionell miteinander verbunden werden können. Zur Anmeldung: bit.ly/3KxArn0

26. Oktober, 15 Uhr: Inklusive Inhalte für Content Marketing, Social Media & Co.

Content-Marketing-Managerin Lisa Krawczyk referiert am 26. Oktober ab 15 Uhr zum Thema „Inklusive Inhalte für Content Marketing, Social Media & Co.“. In dem kompakten Webinar fokussiert sie die Frage, was genau inklusiven Content auszeichnet. Es geht es um diversitätssensible Inhalte sowie ihre barrierefreie Aufarbeitung. Dabei wird gezeigt: Oft sind es schon kleine Maßnahmen, die Großes bewirken können. Zur Anmeldung: bit.ly/3KzI4JB

16. November, 15 Uhr: Weil m/w/d nicht reicht – Female Recruiting für ITler

Nur 15 % der Bewerbungen auf Stellen für IT-Spezialist:innen sind weiblich. Woher kommt das und was können IT-Unternehmen tun, um mehr Frauen zu rekrutieren? Antworten auf diese Frage gibt es am 16. November ab 15 Uhr im Webinar „Weil m/w/d nicht reicht – Female Recruiting für ITler“. Lisa Krawczyk stellt den Teilnehmenden Female Recruiting vor, eine Strategie, die der gezielten Ansprache von Frauen im Bewerbungsprozess dient. Zur Anmeldung: bit.ly/3qgEg9r

Für Rückfragen stehen Isabell Reinecke und Lisa Krawczyk gerne zur Verfügung – per E-Mail an info(at)presigno.de oder über LinkedIn: www.linkedin.com/in/isabell-reinecke/ und www.linkedin.com/in/lisa-krawczyk-4501a3198.