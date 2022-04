Pressemeldung

Schon Ende 2019 hat ELEMENTS in einer repräsentativen Umfrage ermittelt, was sich Deutschlands Verbraucherinnen und Verbraucher für ihre Bäder wünschen. Bei den Besonderheiten stand die Badewanne mit Whirl-Funktion ganz hoch im Kurs, gefolgt vom hygienischen Dusch-WC. Letzteres Ausstattungs-Tool rückt ELEMENTS nun in den Fokus seiner Ausstellungen sowie auch online. Anlaufstelle dort ist DUSCH-WC | elements-show.de. Mit „Jetzt Wasser neu erleben“ spricht ELEMENTS den Endverbraucher an und verschafft dem Fachhandwerk in der Konsumentenansprache für das Teamwork mit dem Badverkäufer frischen Rückenwind.

Nah an den Wünschen der Endkonsumenten

„Wir sind immer nah an unseren Endkonsumenten und deren Wünschen. Online kann man sich vorab informieren, was das Dusch-WC von heute auszeichnet und welches Potenzial in der Anschaffung der komfortablen Toilette mit Duschfunktion und Wellness-Charakter steckt. In unseren Ausstellungen können die Produkte dann live erlebt werden, mit einer Top-Beratung bis hin zur professionellen Installation durch den Fachhandwerker“, sagt Markus Hahn, bundesweit verantwortlich für die Umsetzung des ELEMENTS-Konzepts.

Beratung über Optionen-Vielfalt im Teamwork

In Deutschlands Bädern setzt sich also ein Trend durch, der in Japan auf riesengroße Begeisterung stößt und im Osten Asiens mittlerweile auf dem Weg zur Standardausrüstung ist. Dauerhaft Wasser statt Papier – in den bundesweit über 260 ELEMENTS-Ausstellungshäusern kann die Vorteile, die damit einhergehen, nun miterlebt werden. Allen voran steht die Hygiene. Unbestritten ist: Wasser säubert deutlich gründlicher, sanfter und leichter als traditionelles Papier. Im Teamwork mit dem Badverkäufer hat der Fachhandwerker die Möglichkeiten über die weite Welt der Optionen zu informieren, von Sitzheizung über Nachtlichter und Geruchsfilter bis zur Bedienung per App. Das ELEMENTS-Team steht mit Rat und Tat zur Seite – auf dem einfachsten Weg zum neuen Bad mit Dusch-WC.