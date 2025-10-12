Als kraftvoller Jahresauftakt der Branche ist die SHK+E ESSEN vom 17. bis 20. März 2026 der ideale Anlass, um innovative Lösungen rund um Sanitär, Heizung, Klima und Elektro zu präsentieren. Darüber hinaus bildet die Fachmesse genau den richtigen Rahmen für die Themen Mobilität und Werkzeug, die fest zum Alltag aller SHK-Profis gehören. Aussteller können sich ihre Standflächen in Halle 2 und der Galeria sichern, um ihr Angebot gezielt den Einkäufern und Entscheidern in der Messe Essen zu zeigen.

Die Anforderungen an Mobilität verändern sich rasant: Strengere Umweltauflagen, der wachsende Fokus auf Nachhaltigkeit und die Entwicklung alternativer Antriebstechnologien stellen das Handwerk vor neue Herausforderungen. Effiziente, klimafreundliche und wirtschaftliche Mobilitätslösungen sind gefragter denn je, um wettbewerbsfähig zu bleiben. Dazu gehören beispielsweise E-Fahrzeuge, Wasserstoffantriebe, smarte Flottenmanagement-Systeme, flexible Finanzierungsmodelle und ergonomische Ladekonzepte. Auf der SHK+E ESSEN erhalten Unternehmen die Möglichkeit, sich als Treiber der Mobilitätswende zu positionieren und profitieren dabei von attraktiven Konditionen.

Neue Werkzeuglösungen im Fokus

Für das Handwerk sind Werkzeuge mehr als nur Hilfsmittel - sie steigern Effizienz, Präzision und Arbeitssicherheit. Besonders gefragt sind unter anderem ergonomische Handwerkzeuge, austauschbare Elemente sowie automatisierte oder teilautomatisierte Werkzeuge, die die Arbeit erleichtern und einen spürbaren Nutzen liefern. Aussteller treffen auf der SHK+E ESSEN neben Einkäufern und Entscheidern aus dem Großhandel auch zahlreiche Praktiker mit Bedarf an innovativen Lösungen wie beispielsweise Elektro- und Akkuwerkzeuge mit mehr Leistungskraft und Laufzeit.

„Mit der SHK+E ESSEN bieten wir eine Plattform, die den gesamten Markt im Blick hat. Neben dem Kern-Angebot rund um Sanitär, Heizung, Klima und Elektro gewinnen Themen wie Mobilität und Werkzeug zunehmend an Bedeutung - nicht zuletzt, weil sie von unseren Fachbesuchern immer stärker nachgefragt werden“, erklärt Torben Brinkmann, Projektleiter der SHK+E ESSEN. Aussteller, die ihr Geschäft voranbringen wollen, profitieren außerdem von einer hohen Entscheider-Quote: Zuletzt waren 72 Prozent der Fachbesucher am Einkaufs- und Beschaffungsprozess in ihren Unternehmen beteiligt.

Anmeldung für Aussteller und weitere Informationen: www.shke- essen.de