Pressemeldung

Das kostenlose E-Learning „Grüne Wärme“ richtet sich an Auszubildende des SHK-Handwerks, aber auch an Lehrer und Trainer, die ihren Unterricht anders gestalten möchten oder an abwechslungsreichem Material rund um Erneuerbare Wärme interessiert sind. Neu ist, dass das Fachwissen jetzt auch in Form eines Führerscheins, sei es für Pellets oder Wärmepumpe, für die Berufsschule oder Bewerbungsunterlagen online dokumentiert werden kann. Entwickelt wurde dieser Nachweis vom Bundesverband Wärmepumpe (BWP) und dem Deutschen Pelletinstitut (DEPI). Die Online-Fortbildungsplattform ecolearn unterstützt das Angebot als Partner.

Für beide Führerscheine sollte zunächst das Einführungsmodul zum Thema Klimaschutz und Energiewende durchlaufen werden. Je nach gewählter Heizform folgen darauf drei weiterführende technische Module zum Heizen mit Pellets bzw. fünf zur Wärmepumpe. Jedes Kapitel der Module stellt Übungsaufgaben bereit, von denen einige später erneut zum Erlangen der Führerscheine be­antwortet werden müssen. Die Module können flexibel und bei Bedarf auch mehrmals angeschaut werden. Einzelne Kapitel zu Themen wie Wärmepumpenhydraulik oder Pelletproduktion lassen sich auch gezielt ansteuern. Wer seinen Leistungsstand und das Gelernte bestätigen lassen möchte, kann danach den Wärmepumpen- oder Pellet-Führerschein ablegen.

Für die Prüfung ist eine Registrierung notwendig, damit die Teilnahmebestätigung persönlich aus­gestellt werden kann. Die Testfragen, von denen jeweils zehn aus jedem Modul abgefragt werden, sind bereits aus den Übungsquizzen bekannt. Für den Pellet-Führerschein folgen 40 Fragen, von denen 75 Prozent korrekt beantwortet werden müssen um den Test zu bestehen. Die Prüfung zum Wärmepumpen-Führerschein hingegen besteht aus 60 Fragen. Um hier erfolgreich abzuschließen, muss der Kandidat bei 70 Prozent der Fragen richtig liegen. Meistert man diese Hürde, so können die personalisierten Führerscheine direkt als PDF abgerufen und gespeichert werden. Für Mitglie­der von BWP und DEPV bzw. die Pelletfachbetriebe des DEPI gibt es auf Anfrage Rabattcodes. Ansonsten kosten beide Prüfungen je 29,90 Euro.

Das E-Learning und die Führerscheine sind auch für ältere „Neulinge“ auf dem Gebiet der Erneu­erbaren Wärme geeignet, da die Module den Rechts- und Verordnungsrahmen umfassend darstel­len und auch technologisch anspruchsvollere Inhalte erläutern. Die Rückmeldungen aus der SHK- Branche und den Berufsschulen sind durchweg positiv: Durch das professionelle Online-Lernportal können grundlegende Inhalte für den Erneuerbaren Wärmemarkt der Zukunft vermittelt werden - und das mit viel Spaß!



E-Learning „Grüne Wärme“ - das ist drin:

Interaktives Lernen

Interaktives Lernen Videos, Grafiken und 360-Animationen

Praxisnahe Beispiele

Rechenübungen

Zusatzmaterial (Schüler und Lehrer)

Quiz nach jedem Kapitel

Optional: persönlicher Pellet- und/oder Wärmepumpen-Führerschein

Mehr unter www.grüne-wärme-führerschein.de.