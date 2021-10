Pressemeldung

Ab sofort kommen Handwerker und Planer noch schneller an die Produktinformationen bei CONTI+. Dafür hat der Armaturenhersteller aus Wettenberg seinen umfangreichen Katalog „Duschraum- und Waschraumlösungen für den gewerblichen und öffentlichen Bereich“ und die Ersatzteilliste mit hilfreichen Komfortfunktionen ausgestattet. Auf der CONTI+ Website kann man beide Broschüren downloaden, sie Seite für Seite durchblättern oder aber von den Inhaltverzeichnissen direkt per Mausklick zu dem gewünschten Produkt springen. Über die erweiterten Bedienfunktionen kann man sich per Mausklick auf dem „Smart Quick and Smart“ informieren.

Aktuelle Preisliste ab sofort verfügbar

Außerdem hat CONTI+ seine Preisliste überarbeitet und angepasst. Die aktuelle Preisliste und alle aktuellen Kataloge erhalten Sie von Ihrem CONTI+ Außendienstmitarbeiter. Hier finden Sie eine Übersicht aller CONTI+ Ansprechpartner. Sprechen Sie uns gerne an!

Vom Inhaltsverzeichnis kann man per Mausklick direkt zum gewünschten Produkt springen und über das auf jeder Seite befindende CONTI+ Logo immer wieder zurück zum Inhaltsverzeichnis.